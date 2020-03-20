المسرح الوطني الجزائري يبث العروض المسرحية عبر قناته الخاصة في اليوتيوب

الجزائر- أعلنت ادارة المسرح الوطني محي الدين بشطرزي أمس الخميس على صفحتها في الفايسبوك أنها ستبث عبر الانترنت برنامجا متنوعا يضم مسرحيات و عروض للأطفال ابتداء من يوم الأحد 22 مارس.

و اعلن المسرح الوطني عن برنامج البث عبر قناته الخاصة في اليوتيوب و ذلك بعرض (02) عملين يوميا إلى غاية 3 أبريل القادم و هذا في اطار التدابير الوقائية التي اتخذتها السلطات العمومية لمحاربة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

و كان المسرح الوطني قد اغلق أبوابه يوم 11 مارس بعد صدور قرار تعليق النشاطات الثقافية في الجزائر بهدف منع انتشار جائحة كورونا.

و من بين الاعمال المسرحية التي سيتم عرضها عبر اليوتيوب مسرحية "جي بي اس" لمخرجها محمد شرشال و "الزاوش" لكمال لعيش و رائعة "طرشاقة" التي عرفت نجاحا منقطع النظير لمخرجها احمد رزاق.

و يضم البرنامج أيضا أعمالا مسرحية و عروضا للأطفال في شكل فيديوهات كل يوم على الساعة العاشرة و النصف صباحا (10 سا30).

و في هذا الإطار افتتح المسرح الوطني منتدى افتراضي عبر صفحته في الفايسبوك حيث يلتقي العديد من المتخصصين في المجال من نقاد و باحثين في المسرح لمناقشة مواضيع محددة.

من جهته أعلن المسرح الجهوي وهران, عبد القادر علولة عن بث نشاطاته عبر الانترنيت على غرار الأعمال المسرحية و معرض للصور الخاصة بمسار فقيد المسرح عبد القادر علولة.

و علقت العديد من الدول نشاطاتها الرياضية و الثقافية و السياسية للحد من انتشار فيروس كورونا.