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المسرح الوطني يطلق مسابقة وطنية حول الوقاية من فيروس كورونا

  أدرج يـوم : الخميس, 19 آذار/مارس 2020 17:28     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 15 مرات
المسرح الوطني يطلق مسابقة وطنية حول الوقاية من فيروس كورونا

الجزائر- أعلن المسرح الوطني محي الدين بشطارزي عن تنظيم مسابقة وطنية للكتابة المسرحية حول "الوقاية من فيروس كورونا" و الموجهة للأطفال من 6 الى 16 سنة, حسب ما افاد به بيان لهذه المؤسسة على صفحتها الفايسبوك.

وأوضح ذات المصدر ان هذه المسابقة تعد مبادرة تهدف الى "دعم المواهب من فئة الاطفال و فتح المجال امامهم للتنافس الادبي و الفني" بالإضافة الى  ابراز "الدور الايجابي" للمسرح في محاربة تفشي انتشار فيروس كورونا.

و تفتح المشاركة في المسابقة لكل الاطفال على ان يقدم المشاركين نصوص حول موضوع الوقاية من تفشي انتشار الوباء العالمي فيروس كورونا.

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كما يشترط  ان تقدم النصوص المشاركة- يضيف البيان- باللغة العربية (الفصحى و الدّارجة) و اللغة الامازيغية بجميع لهجاتها, بشرط ان  لا يتجاوز النص المقدم 12 صفحة و لا يقل عن 7 صفحات.

كما يجب ان تتوفر في النص المسرحي المقومات العامة للكتابة الدرامية (حوار,توزيع دخول و خروج الشخصيات...الخ).

و على الراغبين في المشاركة ارسال نصوصهم مكتوبة بصيغة الوورد (word) و مرفوقة بتسجيل سمعي بصري (فيديو) على البريد الالكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

و ستشرف  لجنة تحكيم مشكلة من مختصين في الكتابة الدرامية  بانتقاء افضل النصوص وبثها على الموقع الالكتروني و الصفحة الرسمية للمسرح الوطني الجزائري.

آخر تعديل على الخميس, 19 آذار/مارس 2020 18:24
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المسرح الوطني يطلق مسابقة وطنية حول الوقاية من فيروس كورونا
  أدرج يـوم : الخميس, 19 آذار/مارس 2020 17:28     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 15 مرة   شارك

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