المسرح الوطني يطلق مسابقة وطنية حول الوقاية من فيروس كورونا

وأوضح ذات المصدر ان هذه المسابقة تعد مبادرة تهدف الى "دعم المواهب من فئة الاطفال و فتح المجال امامهم للتنافس الادبي و الفني" بالإضافة الى ابراز "الدور الايجابي" للمسرح في محاربة تفشي انتشار فيروس كورونا.
و تفتح المشاركة في المسابقة لكل الاطفال على ان يقدم المشاركين نصوص حول موضوع الوقاية من تفشي انتشار الوباء العالمي فيروس كورونا.
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كما يشترط ان تقدم النصوص المشاركة- يضيف البيان- باللغة العربية (الفصحى و الدّارجة) و اللغة الامازيغية بجميع لهجاتها, بشرط ان لا يتجاوز النص المقدم 12 صفحة و لا يقل عن 7 صفحات.
كما يجب ان تتوفر في النص المسرحي المقومات العامة للكتابة الدرامية (حوار,توزيع دخول و خروج الشخصيات...الخ).
و على الراغبين في المشاركة ارسال نصوصهم مكتوبة بصيغة الوورد (word) و مرفوقة بتسجيل سمعي بصري (فيديو) على البريد الالكتروني: عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
و ستشرف لجنة تحكيم مشكلة من مختصين في الكتابة الدرامية بانتقاء افضل النصوص وبثها على الموقع الالكتروني و الصفحة الرسمية للمسرح الوطني الجزائري.