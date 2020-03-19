عيد النصر: المناسبة تدعونا إلى نبذ الخلافات وتغليب روح المواطنة و المسؤولية الفردية -

المسرح الوطني يطلق مسابقة وطنية حول الوقاية من فيروس كورونا -

ميناء الجزائر: وضع 742 مسافر جزائري قادم من مرسيليا في الحجر الصحي بفندق مزفران -

فيروس كورونا: تسجيل وفاة جديدة في الجزائر ليرتفع العدد الى 9 وفيات -

طاقة: لازيادة في أسعار الوقود والكهرباء في قانون المالية التكميلي 2020 -

الجزائر العاصمة: حملة تحسيسية للجمعية الوطنية للعمل التطوعي حول فيروس كورونا -

كورونا: تعيين وكالة صيدلانية على مستوى كل بلدية لتوزيع المستلزمات الطبية على القطاع الخاص -

ضخ كميات معتبرة من البطاطا المخزنة بأسعار معقولة عبر أسواق الوطن -

البليدة: مخابر فينوس تتبرع بالهلام المطهر لكافة مستشفيات الولاية طيلة فترة الوباء -

التصدي لفيروس كورونا: الرئيس تبون يترأس اجتماعا تكميليا لاجتماع أول أمس الثلاثاء -

المحكمة العليا تستلم ملفا بعدم الاختصاص و اخرين حول وجود أشخاص يتمتعون بامتياز التقاضي -

الرئيس تبون يتلقى مكالمة من نظيره الفرنسي حول الأزمة الاقتصادية أمام انتشار وباء كورونا -

تراجع نسبي في أسعار الخضر والفواكه و المواد الاستهلاكية -

البليدة: تعليق نشاط السوق الأسبوعي للماشية بالأربعاء إلى اشعار لاحق -

فيروس كورونا: الحكومة الصحراوية تقرر منع الحركة من والى المناطق المحررة من التراب الصحراوي -

المرشد الأعلى الإيراني يصدر عفوا عن 10 آلاف سجين من بينهم سياسيون -

الصحة العالمية تعلن بدء أول تجربة لقاح لمكافحة فيروس كورونا -

الصيادلة مدعوون لتسيير عقلاني للمخزونات التي يزداد عليها الطلب -

حوادث المرور: 11 قتيلا و320 جريحا خلال أسبوع -