Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

فيروس كورونا : مسرح وهران يعرض نشاطاته على الأنترنت

  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 آذار/مارس 2020 19:30     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 27 مرات
فيروس كورونا : مسرح وهران يعرض نشاطاته على الأنترنت

وهران - أعلنت الأربعاء مديرية المسرح الجهوي لوهران "عبد القادر علولة" عن عرض نشاطات هذه المؤسسة الثقافية على الأنترنت تماشيا وتدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأبرز مدير هذه المؤسسة الثقافية, مراد سنوسي لوأج أن "المسرح الجهوي لوهران ,الذي أغلق أبوابه تطبيقا لإجراءات الوقاية الصحية , سيواصل أنشطته اعتبارا من السبت القادم عبر مختلف وسائط الاتصال".

وأشار إلى أن المسرح الجهوي لوهران يحافظ أيضا على الاتصال مع جمهوره عبر فضاءات التواصل الاجتماعي بما في ذلك موقعه على الإنترنت، وقناته على اليوتوب وصفحته على الفايسبوك وكذا تطبيقه على الهاتف المحمول".

وذكر السيد سنوسي أن البرنامج التنشيطي, المعد للأسبوع الأول عبر الإنترنت، يتضمن عدة مسرحيات لعبد القادر علولة  (1939-1994), مذكرا بأن مؤسسته احتضنت في 10 مارس المنصرم مراسم تخليد الذكرى ال 26 لاغتيال هذا الكاتب المسرحي.

وستتاح لمستخدمي الإنترنت أيضًا فرصة لإعادة زيارة معرض يضم حوالي أربعين صورة تتعلق بمسيرة عبد القادر علولة من إمضاء المصور الصحفي الراحل علي حفياد (1962-2015).

للتذكير فقد تبرع علي حفياد بهذه المجموعة إلى المتحف الوطني للفنون الجميلة في الجزائر العاصمة والذي وافق على تسليط الضوء عليها بالمسرح الجهوي لوهران في 10 مارس المنصرم تكريما لكل من الكاتب المسرحي والمصور الراحلين.

كلـمات مفتـاحيــة :
فيروس كورونا : مسرح وهران يعرض نشاطاته على الأنترنت
  أدرج يـوم : الأربعاء, 18 آذار/مارس 2020 19:30     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 27 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.18

وباء كورونا: رفع القدرات الإنتاجية للمؤسسات في مختلف المجالات لتلبية الحاجيات الأساسية

20.03.18

تجارة : إطلاق عملية تسويق 1.400 طن من مادة البطاطا بـ 40 دج/كغ

20.03.18

كوفيد-19: الحجر الصحي المباشر عقب وصول باخرتين تقلان جزائريين عقب إجلائهم من فرنسا

20.03.18

كورونا: رئيس الجمهورية يأمر بإعادة المسافرين الجزائريين العالقين في المطارات الأجنبية

20.03.18

عبد العزيز جراد يترأس اجتماعا للحكومة

20.03.18

الرئيس تبون: الجزائر الوفية لرسالة الشهداء "لن تسمح باستمرار الممارسات التي زرعت بذور…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.03.16

الباحثون يسابقون الزمن لايجاد علاج كورونا والكشف عن أول جرعة من اللقاح التجريبي

20.03.16

العاب القوى/الجزائر- الترتيب المؤقت للأندية: مركز تجمع وتحضير الفرق العسكرية في الصدارة

20.03.17

الوقاية من فيروس كورونا: تعليق صلاة الجمعة وغلق المساجد عبر ربوع البلاد

20.03.16

فيروس كورونا: اللجوء إلى "العزلة الجغرافية" لتعزيز التدابير الوقائية وتقليص المخاطر

20.03.16

رزيق: وزارة التجارة بإمكانها التدخل لتسقيف الأسعار عند الضرورة القصوى 

20.03.16

الفنان التشكيلي والخطاط والمصور أحمد بن علو في ذمة الله