فيروس كورونا : مسرح وهران يعرض نشاطاته على الأنترنت

وهران - أعلنت الأربعاء مديرية المسرح الجهوي لوهران "عبد القادر علولة" عن عرض نشاطات هذه المؤسسة الثقافية على الأنترنت تماشيا وتدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا.

وأبرز مدير هذه المؤسسة الثقافية, مراد سنوسي لوأج أن "المسرح الجهوي لوهران ,الذي أغلق أبوابه تطبيقا لإجراءات الوقاية الصحية , سيواصل أنشطته اعتبارا من السبت القادم عبر مختلف وسائط الاتصال".

وأشار إلى أن المسرح الجهوي لوهران يحافظ أيضا على الاتصال مع جمهوره عبر فضاءات التواصل الاجتماعي بما في ذلك موقعه على الإنترنت، وقناته على اليوتوب وصفحته على الفايسبوك وكذا تطبيقه على الهاتف المحمول".

وذكر السيد سنوسي أن البرنامج التنشيطي, المعد للأسبوع الأول عبر الإنترنت، يتضمن عدة مسرحيات لعبد القادر علولة (1939-1994), مذكرا بأن مؤسسته احتضنت في 10 مارس المنصرم مراسم تخليد الذكرى ال 26 لاغتيال هذا الكاتب المسرحي.

وستتاح لمستخدمي الإنترنت أيضًا فرصة لإعادة زيارة معرض يضم حوالي أربعين صورة تتعلق بمسيرة عبد القادر علولة من إمضاء المصور الصحفي الراحل علي حفياد (1962-2015).

للتذكير فقد تبرع علي حفياد بهذه المجموعة إلى المتحف الوطني للفنون الجميلة في الجزائر العاصمة والذي وافق على تسليط الضوء عليها بالمسرح الجهوي لوهران في 10 مارس المنصرم تكريما لكل من الكاتب المسرحي والمصور الراحلين.