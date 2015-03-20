Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تيزي وزو: تأجيل النشاطات المخلدة لذكرى اغتيال مولود فرعون إلى 16 ابريل المقبل

  أدرج يـوم : الأحد, 15 آذار/مارس 2020 18:52     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 1 مرات
تيزي وزو: تأجيل النشاطات المخلدة لذكرى اغتيال مولود فرعون إلى 16 ابريل المقبل

تيزي وزو - أجلت مجموع النشاطات المخلدة للذكرى ال58 لاغتيال الكاتب مولود فرعون التي كانت مقررة في مسقط رأسه بقرية تيزي هيبل (جنوب تيزي وزو), ل 16 ابريل المقبل كإجراء وقائي لانتشار عدوى فيروس كورونا(كوفيد 19), حسبما علم الأحد من الجمعية التي تحمل اسمه.

وأوضح نصاح مقران رئيس جمعية مولود فرعون لوأج "اكتفينا اليوم باحتفال محدود لتذكر هذا اليوم فقط و ذلك بسبب وباء كورونا و قررنا تأجيل مجموع النشاطات ل16 ابريل المقبل الذي يصادف الاحتفال بيوم العلم".

وكان برنامج الاحتفالات يشمل عدة مسابقات و نشاطات ترفيهية بين التلاميذ من مختلف الأطوار المدرسية الابتدائي و المتوسط و الثانوي بالتنسيق مع المديرية المحلية للتربية.

للتذكير, ولد الكاتب مولود فرعون في 8 مارس 1913 و اغتيل في الجزائر العاصمة في 15 مارس 1962 من طرف المنظمة المسلحة السرية التي كانت تعارض استقلال الجزائر، و ذلك قبل أيام من إعلان وقف إطلاق النار بين الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية و حكومة الاحتلال الفرنسي.

وعقب إتمامه لدراسته بالمدرسة العادية ببوزريعة، بدأ مشواره المهني كمعلم في قريته سنة 1935 ثم بالمدنية بالجزائر العاصمة سنة 1957 كمدير مدرسة. وفي سنة 1939 شرع في كتابة روايته الأولى "ابن الفقير" التي فازت بالجائزة الكبرى لمدينة الجزائر و نشرت سنة 1950.

وكتب بعدها مولود فرعون عدد من الأعمال الناجحة من بينها "الأرض و الدم" 1953، "أيام منطقة القبائل" في 1954، "الدروب الوعرة" في 1957 ، بالإضافة إلى ترجمة ل "أشعار سي محند" و ثلاثة أعمال بعد وفاته "رسائل لأصدقائه" الذي نشر في 1969 و "عيد الميلاد" سنة 1972 و "حي الورود" في 2007.

كلـمات مفتـاحيــة :
تيزي وزو: تأجيل النشاطات المخلدة لذكرى اغتيال مولود فرعون إلى 16 ابريل المقبل
  أدرج يـوم : الأحد, 15 آذار/مارس 2020 18:52     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 1 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.15

فنيش: عرض مشروع تعديل الدستور على الاستفتاء الشعبي يعبر عن إرادة الشعب

20.03.15

ضرورة تكثيف المشاورات مع الجمعيات المهنية والمجتمع المدني لترقية المؤسسات المصغرة و…

20.03.15

الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين: "لا داعي لتخزين المواد الغذائية"

20.03.15

تيزي وزو: تأجيل النشاطات المخلدة لذكرى اغتيال مولود فرعون إلى 16 ابريل المقبل

20.03.15

تفشي فيروس كورونا في أوروبا: وهران تحبس أنفاسها، تترقب و تأمل

20.03.15

محاكمة عبد الغني هامل: الاستماع الى الشهود في القضية واستجواب عدد من المتهمين

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.03.10

وزير الداخلية: جهات أجنبية تدعم عناصر معروفة تسعى إلى تهديم الجزائر 

20.03.10

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لتقييم الوضع الاقتصادي للبلد

20.03.12

فيروس كورونا: الرئيس تبون يأمر بإغلاق المدارس والجامعات ومؤسسات التكوين والتعليم المهنيين

20.03.12

فيروس كورونا: تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة و ثاني وفاة

20.03.09

عبد المجيد عطار لوأج: حرب الأسعار ستؤدي مرة أخرى الى خفض أسعارالنفط

20.03.10

صناعة: إنتاج أول رافعة جزائرية قبل نهاية 2020