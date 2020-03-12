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فيروس كورونا: تأجيل كل التظاهرات الثقافية

  أدرج يـوم : الخميس, 12 آذار/مارس 2020 11:09     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 12 مرات
فيروس كورونا: تأجيل كل التظاهرات الثقافية

الجزائر- أعلنت وزارة الثقافة عن "تأجيل كل النشاطات واللقاءات والتظاهرات الثقافية" وذلك في إطار الاجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة بعد ظهور فيروس كورونا", حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح البيان أن "هذه الاجراءات تنطبق أيضا على الفعاليات والنشاطات المبرمجة من طرف الجمعيات والمتعاملين الخواص في المرافق التابعة لقطاع الثقافة" وأجلت هذه النشاطات الى تاريخ لاحق دون إعطاء توضيحات أكثر.

وكانت وزارة الشباب والرياضة قد قررت يوم الثلاثاء إجراء جميع المنافسات الرياضية الوطنية دون حضور الجمهور وهذا حتى 31 مارس المقبل مع تأجيل كافة التظاهرات الرياضية الدولية المقررة بالجزائر.

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وتم تأجيل أو إلغاء العديد من التظاهرات الرياضية والثقافية والأحداث السياسية عبر العالم وكذا معارض وصالونات وذلك في إطار محاربة هذا الفيروس.

وبلغت عدد الإصابات بهذا الفيروس حول العالم حول العالم 124.101 حالة في 113 بلد.

وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية أن كوفيد-19 أصبحت قد صنفت أمس الأربعاء "جائحة".

آخر تعديل على الخميس, 12 آذار/مارس 2020 11:26
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فيروس كورونا: تأجيل كل التظاهرات الثقافية
  أدرج يـوم : الخميس, 12 آذار/مارس 2020 11:09     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 12 مرة   شارك

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