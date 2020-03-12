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تتويج جزائري بمهرجان الأقصر التاسع للسينما الإفريقية

  أدرج يـوم : الخميس, 12 آذار/مارس 2020 10:21     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 7 مرات
تتويج جزائري بمهرجان الأقصر التاسع للسينما الإفريقية

القاهرة - توج الفيلمان الجزائريان "بابيشا" لمونيا دور و"راستا" لسمير بن شيخ بالدورة التاسعة لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية (مصر) التي اختتمت فعالياتها الاربعاء وفقا للصحافة المحلية.

وفاز الفيلم الروائي الطويل "بابيشا" بجائزة لجنة التحكيم للمسابقة الدولية لأفلام "الدياسبورا" والتي ذهبت جائزتها الكبرى لفيلم "قطار الملح والسكر" (موزمبيق-جنوب إفريقيا-البرتغال).

وحاز من جهته "راستا" جائزة لجنة التحكيم لمسابقة الأفلام القصيرة والتي ذهبت جائزتها الكبرى لفيلم "بابلينجا" (بوركينافاسو).

وعادت الجائزة الكبرى للمهرجان (أفضل فيلم في الدورة) للفيلم الروائي الطويل "أتلانتيك" للمخرجة السينغالية ماتي ديوب.

وتم إعلان جوائز المهرجان دون إقامة الحفل الختامي الذي كان مزمعا اليوم الخميس وهذا في إطار إجراءات وقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وكان مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية قد انطلق في السادس من مارس لكن قرارا اتخذته الحكومة المصرية بعد ذلك بثلاثة أيام بمنع أي تجمعات كبيرة للحد من انتشار الفيروس أدى لوقف الأنشطة الجماهيرية والاكتفاء بعروض الأفلام للجان التحكيم والضيوف الذين دعاهم المهرجان من خارج مصر.

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تتويج جزائري بمهرجان الأقصر التاسع للسينما الإفريقية
  أدرج يـوم : الخميس, 12 آذار/مارس 2020 10:21     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 7 مرة   شارك

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