Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تلمسان: الشروع في تصوير فيلم "زفيرة, الأميرة الأخيرة لمملكة الجزائر"

  أدرج يـوم : الخميس, 12 آذار/مارس 2020 08:41     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 7 مرات

تلمسان - شرع يوم الأربعاء بالمسجد الملكي المتواجد بقلعة المشور بتلمسان, في تصوير الفيلم الطويل الخيالي بعنوان "زفيرة, الأميرة الأخيرة لمملكة الجزائر".

وسيتم تصوير هذا الفيلم الطويل الخيالي للفرنسي الجزائري, داميان أونوري, بتلمسان والجزائر العاصمة. وسيروي حياة الأميرة زفيرة ووصول خير الدين بابا عروج الذي جاء عام 1529 لمساعدة الجزائر العاصمة في مواجهة الغزاة الإسبان.

وشارك في كتابة السيناريو كل من داميان أونوري والممثلة عديلة بن ديمراد. ويؤدي أدوار هذا الفيلم العديد من النجوم الجزائريين أمثال عديلة بن ديمراد في دور الأميرة زفيرة ونبيل عسلي ودالي بصالح بالإضافة إلى الممثلة التونسية هند صبري والممثلة الفرنسية الفنلندية, نادية تيريزكييفتش.

وقد سبق للمخرج الشاب داميان أونوري ,المولود بفرنسا والمنحدر من مدينة عنابة, انجاز فيلم وثائقي بعنوان "فدائي" (2012) والفيلم القصير "قنديل البحر" الحائز على جوائز في العديد من المهرجانات الدولية.

وفي سياق التحضير لتصوير هذا الفيلم, الذي تنتجه شركة الإنتاج السينمائي "تاج إنتاج" بالجزائر العاصمة , تمت عملية اختيار الممثلين منذ أكثر من شهر على مستوى دار الثقافة " عبد القادر علولة " لتلمسان.

يذكر أنه تم غلق القصر الملكي المشور أمام الزوار الى غاية نهاية الشهر الجاري بغية تصوير الفيلم.

آخر تعديل على الخميس, 12 آذار/مارس 2020 08:57
كلـمات مفتـاحيــة :
تلمسان: الشروع في تصوير فيلم "زفيرة, الأميرة الأخيرة لمملكة الجزائر"
  أدرج يـوم : الخميس, 12 آذار/مارس 2020 08:41     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 7 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.12

تتويج جزائري بمهرجان الأقصر التاسع للسينما الإفريقية

20.03.12

مسنون: حوالي 11 مليون جزائري عمرهم 60 سنة فما فوق في سنة 2019

20.03.12

تحضير الندوة حول المصالحة الوطنية في ليبيا: مجموعة اتصال الاتحاد الافريقي تعقد اجتماعا…

20.03.12

اجتماع مجموعة اتصال الاتحاد الافريقي حول ليبيا: السيد جراد يصل إلى أويو

20.03.12

منظمة الصحة العالمية تصف تفشي كورونا (كوفيد- 19) بأنه "وباء"

20.03.12

فيروس كورونا: تسجيل أول حالة وفاة بالجزائر

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.03.10

وزير الداخلية: جهات أجنبية تدعم عناصر معروفة تسعى إلى تهديم الجزائر 

20.03.10

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لتقييم الوضع الاقتصادي للبلد

20.03.09

سيف الدين فتحون مصور فوتوغرافي شاب يروج لجمال "تيفاست" من خلال عدسة كاميرته

20.03.09

عبد المجيد عطار لوأج: حرب الأسعار ستؤدي مرة أخرى الى خفض أسعارالنفط

20.03.10

صناعة: إنتاج أول رافعة جزائرية قبل نهاية 2020

20.03.09

تمويل الأندية المحترفة: إعادة تفعيل الحساب المالي الخاص