تلمسان: الشروع في تصوير فيلم "زفيرة, الأميرة الأخيرة لمملكة الجزائر"

تلمسان - شرع يوم الأربعاء بالمسجد الملكي المتواجد بقلعة المشور بتلمسان, في تصوير الفيلم الطويل الخيالي بعنوان "زفيرة, الأميرة الأخيرة لمملكة الجزائر".

وسيتم تصوير هذا الفيلم الطويل الخيالي للفرنسي الجزائري, داميان أونوري, بتلمسان والجزائر العاصمة. وسيروي حياة الأميرة زفيرة ووصول خير الدين بابا عروج الذي جاء عام 1529 لمساعدة الجزائر العاصمة في مواجهة الغزاة الإسبان.

وشارك في كتابة السيناريو كل من داميان أونوري والممثلة عديلة بن ديمراد. ويؤدي أدوار هذا الفيلم العديد من النجوم الجزائريين أمثال عديلة بن ديمراد في دور الأميرة زفيرة ونبيل عسلي ودالي بصالح بالإضافة إلى الممثلة التونسية هند صبري والممثلة الفرنسية الفنلندية, نادية تيريزكييفتش.

وقد سبق للمخرج الشاب داميان أونوري ,المولود بفرنسا والمنحدر من مدينة عنابة, انجاز فيلم وثائقي بعنوان "فدائي" (2012) والفيلم القصير "قنديل البحر" الحائز على جوائز في العديد من المهرجانات الدولية.

وفي سياق التحضير لتصوير هذا الفيلم, الذي تنتجه شركة الإنتاج السينمائي "تاج إنتاج" بالجزائر العاصمة , تمت عملية اختيار الممثلين منذ أكثر من شهر على مستوى دار الثقافة " عبد القادر علولة " لتلمسان.

يذكر أنه تم غلق القصر الملكي المشور أمام الزوار الى غاية نهاية الشهر الجاري بغية تصوير الفيلم.