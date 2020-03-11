بشار- أعلنت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة مساء الثلاثاء بولاية بشار أن مهرجان الجزائر الدولي لموسيقى ورقص الديوان سيتم تحويله لينظم ببشار.

وأوضحت الوزيرة للصحافة على هامش زيارة العمل التي تقوم بها إلى هذه الولاية والتي تدوم يومين " أن مهرجان الجزائر الدولي لموسيقى ورقص الديوان سيتم تنظيمه من الآن فصاعدا في بشار عوض عن الجزائر العاصمة ، باعتبار أن هذه المدينة من جنوب غرب البلاد تشتهر بكونها تتميز بهذا التراث الموسيقي والرقص التقليدي". اقرأ أيضا: مراجعة آليات تسيير الفعاليات والمهرجانات الثقافية ودعم المكتبيين

وأضافت السيدة بن دودة بقولها " أن هذا القرار يندرج في إطار مراجعة آليات تسيير وتنظيم التظاهرات الثقافية الوطنية والدولية عبر الوطن ، وأيضا في إطار نظرة شاملة للثقافة وقيمها الحضارية ".

وبالنسبة لوزيرة الثقافة " فإنه حان الوقت لتصالح المواطنين مع الثقافة، والهوية والتراث الثقافي وذلك بدعم الحركة الجمعوية الفاعلة في هذا المجال والتي سيكون لها من هنا فصاعدا مكانة هامة في نشاطنا وفي عمليات التكفل الفعلي والصارم للقطاع ".

وأعلنت أيضا " أن مجموع هيئات القطاع ستكون من اليوم فصاعدا مفتوحة بعد أوقات العمل الرسمية أمام الجمعيات الثقافية وغيرها من الكفاءات والطاقات الثقافية، وكذلك الأمر بالنسبة للمعاهد الجهوية للموسيقى وملحقاتها".

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وحظي قرار تحويل مهرجان الجزائر الدولي لموسيقى ورقص الديوان إلى بشار بارتياح من قبل الفنانين والجمعيات الثقافية المولعة بهذا النوع من الموسيقى والرقص التقليدي .

وأشاروا في هذا الصدد الى أن هذا الحدث الثقافي ذي البعد الدولي سيكون له بدون شك انعكاسات اقتصادية هامة على مدينة بشار.