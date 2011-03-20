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تكريم علولة: تسليم أزيد من 800 أرشيف شخصي إلى مسرح وهران

  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 آذار/مارس 2020 09:19     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 17 مرات
تكريم علولة: تسليم أزيد من 800 أرشيف شخصي إلى مسرح وهران

وهران - استلم الثلاثاء المسرح الجهوي لوهران أزيد من 800 أرشيف شخصي للفقيد عبد القادر علولة (1939-1994) بمناسبة إحياء الذكرى ال 26 لرحيله.

وأوضح مدير المسرح , مراد سنوسي " أن هذا الأرشيف يتضمن مذكرات شخصية لعلولة مخطوطة باليد وأخرى على الآلة الراقنة و قصاصات صحف وصور وتسجيلات صوتية وسمعية بصرية".

وقد جلبت مراسم إحياء هذه الذكرى التي أقيمت بالمسرح الجهوي لوهران جمهور غفير بحضور رجاء علولة أرملة المسرحي الراحل ورئيسة مؤسسة علولة التي كانت تحتفظ بهذا الارشيف.

وقد نوه مسئولا الهيئتين الشريكتين , مراد سنوسي والسيدة علولة بهذه المبادرة التي تسمح للطلبة والباحثين الاطلاع على أرشيف علولة.

وأوضح مدير المسرح الجهوي لوهران انه سيشرع قريبا في تصنيف هذه الارشيف بمساعدة المركز الوطني للبحث في الانثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية ( كراسك) بوهران.

وقد نظم بالمناسبة معرض لصور فوتوغرافية غير معروضة سابقا تبرز جانبا من المسار الفني لعلولة ويخص البعض منها مسرحياته على غرار "الاجواد" و "الخبزة" و "حمق سليم" و "العلق".

ويشمل هذا المعرض أيضا 40 صورة للراحل علي حفياد (1962-2015)  الذي اشتغل مصور صحفي  وكان صديق العديد من الفنانين ومنهم علولة.

وقد سلم هذه الصور إلى المتحف الوطني للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة الذي سمح بعرضها بالمسرح الجهوي لوهران تكريما للمسرحي والمصور.

كما تم خلال هذا التكريم أيضا تقديم عرض جديد لمسرح الشارع من إنتاج المسرح الجهوي لوهران وفرقة " ماس ارت" يتطرق إلى تقليد "الحلقة" التي كان يحبها علولة الذي كان ضحية اعتداء ارهابي في 10 مارس 1994 فارق خلاله الحياة تاركا ورائه الكثير من الأعمال المسرحية منها ثلاثية " لقوال"(1980) "الاجواد" (1985) و "اللثام" (1989).

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تكريم علولة: تسليم أزيد من 800 أرشيف شخصي إلى مسرح وهران
  أدرج يـوم : الأربعاء, 11 آذار/مارس 2020 09:19     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 17 مرة   شارك

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