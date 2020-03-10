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الصالون الوطني للصورة الفوتوغرافية بتبسة: تكريم المشاركين وأداء وصلات غنائية

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 آذار/مارس 2020 18:16     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 6 مرات
الصالون الوطني للصورة الفوتوغرافية بتبسة: تكريم المشاركين وأداء وصلات غنائية

تبسة - اختتمت مساء اليوم الثلاثاء بتسبة فعاليات الطبعة الثانية من الصالون الوطني للصورة الفوتوغرافية الذي احتضنته دار الثقافة محمد الشبوكي بتكريم المشاركين وبأداء وصلات غنائية.

وتم بالمناسبة أيضا عرض عرس تبسي أصيل يحاكي العادات والتقاليد التي تميز ذه المنطقة من البلاد لتعريف الزوار بتراثها المادي و اللامادي.

وفي كلمة ألقاها بمناسبة اختتام هذه التظاهرة التي دامت ثلاثة أيام، أكد مدير الثقافية بالولاية منير مويسي، أن اللقاء سيتجدد خلال السنة المقبلة، مشيرا إلى أن قطاعه الذي بادر إلى تنظيم هذا الموعد الثقافي يتطلع إلى توسيع مجال المشاركة وتنظيم صالون دولي في هذا المجال.

إقرأ أيضا : الصالون الوطني للصورة الفوتوغرافية بتبسة: افتتاح الطبعة الثانية وسط إقبال مميز للجمهور

للتذكير فقد شارك في الطبعة الثانية للصالون الوطني للصورة الفوتوغرافية 27 مصورا قدموا من 11 ولاية من البلاد و عرضوا 36 صورة تتناول مواضيع جمال الطبيعة والموروث الثقافي الجزائري و العادات واللباس التقليدي.

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الصالون الوطني للصورة الفوتوغرافية بتبسة: تكريم المشاركين وأداء وصلات غنائية
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 10 آذار/مارس 2020 18:16     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 6 مرة   شارك

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