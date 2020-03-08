قسنطينة: فيلم وثائقي حول تاريخ أشهر أغاني المألوف في طور التصوير

قسنطينة - يجري تصوير فيلم وثائقي حول أشهر أغاني المألوف القسنطيني، حسب ما صرحت به اليوم الأحد لـ/وأج مخرجة هذا العمل صورايا عمور.

وقد بدأ تصوير هذا الفيلم الوثائقي في غضون الأسبوع الجاري وهو العمل الذي يساهم فيه فنانون و مؤرخون و مثقفون و مهتمون من قسنطينة و من ولايات أخرى على غرار عنابة، حسب ما أوضحته السيدة عمور على هامش عرض فيلمها الوثائقي حول الأختين الشهيدتين فضيلة ومريم سعدان "جميلات و ثائرات" بجامعة الإخوة منتوري (قسنطينة 1) وذلك بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة (8 مارس).

وقالت هذه المخرجة : "هذا التراث الموسيقي يشكل إحدى أهم المحطات التاريخية لناحية قسنطينة ما يعطي فكرة للاستثمار في المجال و اكتشاف هذه الأغاني و قصائد هذه الأغنيات الكلاسيكية و تقديم شهادات حول هذا التراث الذي يعبر عن هوية قسنطينة".

وأشارت السيدة عمور إلى أن هذا الفيلم الوثائقي حول الموسيقى الحضرية لقسنطينة سيسلط الضوء على الأغاني الخالدة على غرار "يا ظالمة" و "قالو لعرب قالو" و "البوغي".

وقد تميزت الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة بجامعة منتوري بتنظيم عديد النشاطات الثقافية بحضور الطالبات.