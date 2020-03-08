Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

قسنطينة: فيلم وثائقي حول تاريخ أشهر أغاني المألوف في طور التصوير

  أدرج يـوم : الأحد, 08 آذار/مارس 2020 18:32     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 8 مرات
قسنطينة: فيلم وثائقي حول تاريخ أشهر أغاني المألوف في طور التصوير

قسنطينة - يجري تصوير فيلم وثائقي حول أشهر أغاني المألوف القسنطيني، حسب ما صرحت به اليوم الأحد لـ/وأج مخرجة هذا العمل صورايا عمور.

وقد بدأ تصوير هذا الفيلم الوثائقي في غضون الأسبوع الجاري وهو العمل الذي يساهم فيه فنانون و مؤرخون و مثقفون و مهتمون من قسنطينة و من ولايات أخرى على غرار عنابة، حسب ما أوضحته السيدة عمور على هامش عرض فيلمها الوثائقي حول الأختين الشهيدتين فضيلة ومريم سعدان "جميلات و ثائرات" بجامعة الإخوة منتوري (قسنطينة 1) وذلك بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة (8 مارس).

وقالت هذه المخرجة : "هذا التراث الموسيقي يشكل إحدى أهم المحطات التاريخية لناحية قسنطينة ما يعطي فكرة للاستثمار في المجال و اكتشاف هذه الأغاني و قصائد هذه الأغنيات الكلاسيكية و تقديم شهادات حول هذا التراث الذي يعبر عن هوية قسنطينة". 

وأشارت السيدة عمور إلى أن هذا الفيلم الوثائقي حول الموسيقى الحضرية لقسنطينة سيسلط الضوء على الأغاني الخالدة على غرار "يا ظالمة" و "قالو لعرب قالو" و "البوغي".

وقد تميزت الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة بجامعة منتوري بتنظيم عديد النشاطات الثقافية بحضور الطالبات.

آخر تعديل على الأحد, 08 آذار/مارس 2020 18:48
كلـمات مفتـاحيــة :
قسنطينة: فيلم وثائقي حول تاريخ أشهر أغاني المألوف في طور التصوير
  أدرج يـوم : الأحد, 08 آذار/مارس 2020 18:32     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 8 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.08

مسؤول ليبي يبرز دور الجزائر في حل الأزمة الليبية

20.03.08

رياضات ميكانيكية: تأجيل رالي توارق- 2020 بسبب فيروس كورونا  

20.03.08

قسنطينة: فيلم وثائقي حول تاريخ أشهر أغاني المألوف في طور التصوير

20.03.08

الاتحاد الوطني للمرأة الصحراوية يؤكد الدور النضالي للمرأة الصحراوية في مواجهة الاحتلال…

20.03.08

تنصيب كمال منصوري على رأس الصندوق الوطني للاستثمار

20.03.08

عرقاب يكرم العاملات بوزارة الطاقة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.03.04

فيروس كورونا : تسجيل 5 حالات إصابة جديدة ليرتفع العدد إلى 17 حالة مؤكدة  بالجزائر

20.03.02

فيروس كورونا: تسجيل حالتين جديدتين بالجزائر

20.03.04

رئيس المجلس الأعلى للغة العربية : نحو إصدار موسوعتين علميتين جديدتين حول الجزائر وأعلامها

20.03.03

البليدة: "حفل بهيج" استذكارا لمسار عميد الأغنية الشعبية, رشيد نوني

20.03.02

الملقى الدولي الثاني حول البشير الإبراهيمي: تسليط الضوء على الموروث الثقافي والأدبي في…

20.03.04

فيروس كورونا: تسجيل 4 حالات إصابة جديدة ليرتفع العدد إلى 12 حالة مؤكدة بالجزائر