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تبسة: الطبعة الثانية للصالون الوطني للصورة الفوتوغرافية يوم الأحد المقبل

  أدرج يـوم : الخميس, 05 آذار/مارس 2020 11:52     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 11 مرات
تبسة: الطبعة الثانية للصالون الوطني للصورة الفوتوغرافية يوم الأحد المقبل

تبسة - ستحتضن دار الثقافة محمد الشبوكي بولاية تبسة بدءا من يوم الأحد المقبل فعاليات الطبعة الثانية من الصالون الوطني للصورة الفوتوغرافية حسب ما علمته وأج يوم الخميس من مدير ذات الهيكل الثقافي، منير مويسي.

وأوضح ذات المسؤول بأن الطبعة الثانية من هذه التظاهرة الثقافية المزمع تنظيمها بين 8 و 10 مارس المقبل ستشهد عرض مئات الصور الفوتوغرافية التي تحاكي جمال الطبيعة وتنوع الموروث الثقافي الجزائري وتبرز جمال العادات والتقاليد التي تتميز بها كل منطقة من مختلف ربوع الوطن كما تسلط الضوء على مختلف المواقع الأثرية.

وستعرف هذه الطبعة من الصالون الوطني للصورة الفوتوغرافية مشاركة 27 مصورا يمثلون 11 ولاية من بينها الأغواط و تيارت وقسنطينة وجيجل و ورقلة.

و إلى جانب عرض الصور الفوتوغرافية ستتميز هذه الطبعة الجديدة بفتح عدة ورشات ستتم خلالها مناقشة أحدث التقنيات والتكنولوجيات الحديثة المستخدمة في عالم التصوير الفوتوغرافي.

كما ستمكن هذه التظاهرة المنخرطين في ورشة السمعي البصري بدار الثقافة محمد الشبوكي من الاحتكاك بعدد من المصورين الفوتوغرافيين من مختلف ولايات الوطن وتبادل الخبرات والتجارب معهم قصد تطوير مهاراتهم حسب ما خلص إليه ذات المسؤول.

كلـمات مفتـاحيــة :
تبسة: الطبعة الثانية للصالون الوطني للصورة الفوتوغرافية يوم الأحد المقبل
  أدرج يـوم : الخميس, 05 آذار/مارس 2020 11:52     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 11 مرة   شارك

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