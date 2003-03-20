زيتوني: "الذكرى الـ63 لاستشهاد محمد العربي بن مهيدي" الفيلم المخصص لحياة الشهيد "بلغ آخر محطات إنتاجه"

أم البواقي - صرح وزير المجاهدين و ذوي الحقوق، الطيب زيتوني، يوم الثلاثاء من أم البواقي، بأن "الفيلم الذي يجري انجازه حول حياة الشهيد محمد العربي بن مهيدي (1923- 1957) بلغ آخر محطات إنتاجه".

وأضاف الوزير، في تصريح للصحافة بمسقط رأس الشهيد بدوار الكواهي عين مليلة خلال اليوم الثاني من زيارة العمل التي تقوده لولاية أم البواقي بمناسبة إحياء الذكرى ال63 لاستشهاد محمد العربي بن مهيدي، بأن "هذا العمل السينمائي عرف أخذا وعطاء و كلاما كثيرا"، لافتا إلى أن "أعضاء لجنة القراءة الخاصة بالفيلم بالإضافة إلى المجلس العلمي اجتمعوا مؤخرا مع مخرج الفيلم وتم الاتفاق نهائيا حول موضوعه".

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ووعد وزير المجاهدين و ذوي الحقوق بالمناسبة بأن يكون "العرض الشرفي لفيلم الشهيد العربي بن مهيدي بولاية ام البواقي مسقط رأسه".

و في رده على أسئلة الصحفيين بخصوص استرجاع الأرشيف وعديد القضايا التاريخية العالقة مع الجانب الفرنسي، أوضح السيد زيتوني بأن "كل الملفات في هذا الصدد متوقفة وأنه ستتم مباشرة مفاوضات بشأنها من حيث انتهت سابقا وسيطلع الشعب الجزائري على جديدها عبر وسائل الإعلام".

وقبل ذلك كان الوزير قد أعطى من عاصمة ولاية أم البواقي إشارة انطلاق نصف الماراطون الوطني بمشاركة أزيد من 200 عداء.

وسيواصل السيد زيتوني اليوم الثاني من الزيارة بالإشراف على افتتاح أشغال الملتقى الدولي الثاني حول الشهيد بعنوان "محمد العربي بن مهيدي 1923/1957 سيرة بطل".