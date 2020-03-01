Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وفاة محمد عرام عميد الشريط المرسوم الجزائري

  أدرج يـوم : الأحد, 01 آذار/مارس 2020 12:41     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 6 مرات

الجزائر - توفي سهرة أمس السبت مؤلف الأشرطة المرسومة و مخرج الأفلام المتحركة، محمد عرام، أول رسام نشر سلسلة من الرسومات في الصحافة  الجزائرية، عن عمر ناهز 86 عاما اثر مرض عضال، حسب ما علمته وأج من محيطه.

و نشر محمد عرام  الذي يعد رائدا في ميدان الفن التاسع، في سنة 1967، السلسلة الأولى للشريط المرسوم في أعمدة الصحيفة الأسبوعية " ألجيري أكتياليتي"، أين بدأ مشواره في الرسم  الخيالي بالعمل الفني "نعر، حورية سيدي فرج" قصته الأولى المستوحاة من شخصية سوبرمان.

و اشتغل محمد عرام، المتخرج من مدرسة الفنون الجميلة بالجزائر العاصمة، في التلفزيون العمومي كمؤلف و مخرج الرسوم المتحركة التي تم بثها للمرة الأولى في منتصف الستينات، غداة استقلال الجزائر.

و ساهم محمد عرام رفقة خمسة رسامين أخرين، من بينهم عبد الرحمان مدوي، عميد أخر للشريط المرسوم الجزائري، في إطلاق مقيدش، الجريدة الأولى للشريط المرسوم التي صدرت في فبراير 1969 ،قبل أن تختفي أربع سنوات فيما بعد، أي في سنة 1973.

و سيوارى جثمان الفقيد، ظهيرة اليوم الأحد، بمقبرة بن عمر في القبة (الجزائر العاصمة)، حسب ما علم لدى أقاربه.

آخر تعديل على الأحد, 01 آذار/مارس 2020 13:09
كلـمات مفتـاحيــة :
وفاة محمد عرام عميد الشريط المرسوم الجزائري
  أدرج يـوم : الأحد, 01 آذار/مارس 2020 12:41     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 6 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.03.01

منتجات فلاحية: تدابير مشتركة مع قطاعات التجارة والداخلية لضمان تموين الاسواق خلال رمضان

20.03.01

وفاة محمد عرام عميد الشريط المرسوم الجزائري

20.03.01

البطولة الإفريقية للعدو الريفي: "الجزائر تستهدف المرتبة الخامسة في موعد لومي"

20.03.01

جوق أوبيرا الجزائر يأدي السيمفونية رقم 8 للموسيقار أنتونين دفوراك 

20.03.01

مجلس الأمة: تقديم مشروعي قانونين متعلقين بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي غدا الاثنين

20.03.01

فيروس كورونا: وزارة التعليم العالي تقر إجراءات "احترازية" لضمان الدروس عن بعد في حال ظهور…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.02.26

صحة: تأكيد حالة اصابة بفيروس كورونا بالجزائر

20.02.25

جفاف : قرى البويرة تعيد احياء تقليد "انزار"

20.02.24

الجزائرية سيليا خشني تفوز بالجائزة الكبرى لأولمبياد الابتكار بالشرق الأوسط

20.02.24

 السيد شيتور يعلن عن تزويد الجامعة بقانون أساسي خاص قريبا

20.02.26

أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا بالجزائر: جراد يدعو إلى اعتماد اتصال مسؤول و…

20.02.24

مياه : الجزائر تحوز على احتياطات "كافية" لتلبية حاجيات المواطنين هذا العام