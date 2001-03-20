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جوق أوبيرا الجزائر يأدي السيمفونية رقم 8 للموسيقار أنتونين دفوراك 

  أدرج يـوم : الأحد, 01 آذار/مارس 2020 12:16     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 7 مرات
جوق أوبيرا الجزائر يأدي السيمفونية رقم 8 للموسيقار أنتونين دفوراك 

الجزائر - أدى الجوق السيمفوني لأوبيرا الجزائر بقيادة أمين قويدر مساء أمس السبت بالجزائر العاصمة السيمفونية رقم 8 للموسيقار التشيكي أنتونين دفوراك اضافة الى أعمال أخرى ميزت القرن ال18 أمام جمهور غفير نوعا ما.

وقد أدى جوق الأوبيرا المكون من نحو خمسين عضوا سيمفونية أنتونين دفوراك (1841-1904) متبوعة بمقطوعة " رقصة الكوميديين" لمواطنه بدريش سميتانا (1824-1884) ثم " سلام الفرسان الخفيفة " للنمساوي فرانس فان سوبي (1819-1895) وغيرهما.

ويعد الموسيقار أنتونين دفوراك, وريث الرومانسية الموسيقية الألمانية التي أدخل عليها بعض المقومات حول طريقته الموسيقية لتجمع بين الطبيعة و الثقافة التشيكية و السلافية.

وقد استمتع الجمهور الحاضر بكل لحظات هذا الحفل حيث صفق مطولا عند نهاية كل مقطع من المقاطع الموسيقية المقدمة.

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وعلى غير العادة، استمرت تصفيقات الجمهور للجوق السيمفوني لأوبيرا الجزائر كل الكثير من المرات و بشكل طويل من طرف الجمهور الحاضر حسب أحد عشاق هذا النوع من الموسيقى لأن " الجمهور لا يمكن أن يصفق الا عندما يدير قائد الفرقة ظهره نحوه".

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحفل الموسيقي الذي خص السيمفونية رقم 8 للموسيقار التشيكي أنتونين دفوراك تحت إشراف وزارة الثقافة تمت برمجته بأوبيرا الجزائر في عرض وحيد.

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جوق أوبيرا الجزائر يأدي السيمفونية رقم 8 للموسيقار أنتونين دفوراك 
  أدرج يـوم : الأحد, 01 آذار/مارس 2020 12:16     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 7 مرة   شارك

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