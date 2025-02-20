استرجاع أكثر من 1200 ممتلك ثقافي محمي خلال 2019

وأوضح البيان أن الفرق المتخصصة للشرطة القضائية تمكنت خلال سنة 2019 من ضبط واسترجاع "1203 ممتلك ثقافي محمي من مختلف الأنواع"، من بينها "1179 قطعة نقدية أثرية".
وفي ذات الإطار، تم خلال نفس السنة معالجة 31 قضية تورط فيها 50 شخص من بينهم أجنبيان، يضيف المصدر ذاته.
كما ذكر البيان أن التنسيق الدولي مع القطاعات الوزارية المختصة و هيئات الشرطة الدولية، على غرار منظمة الأنتربول، مكن من حل عدة قضايا "نوعية" واسترجاع ممتلكات ثقافية محمية.
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ومن بين هذا النوع من القضايا، استرجاع "قناع القورقون" سنة 2014، وهو تحفة أثرية وزنها 350 كلغ تعرضت للسرقة من الموقع الأثري "هيبون" بعنابة سنة 1996، وهي اليوم بمتحف الآثار القديمة بالجزائر العاصمة.
وترمي المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال مكافحة جرائم التعدي على الممتلكات الثقافية المادية واللامادية بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية المختصة، إلى "إنفاذ القانون والمساهمة الفعالة في المحافظة وتعزيز الإرث الحضاري والتاريخي في الجزائر"، يؤكد المصدر ذاته.