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استرجاع أكثر من 1200 ممتلك ثقافي محمي خلال 2019

  أدرج يـوم : السبت, 29 شباط/فبراير 2020 18:00     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 3 مرات
استرجاع أكثر من 1200 ممتلك ثقافي محمي خلال 2019

الجزائر - تمكنت مصالح الأمن الوطني خلال 2019 من ضبط و استرجاع ما يفوق 1200 ممتلك ثقافي محمي و هي قطع تمت سرقتها من المعالم الأثرية الوطنية، مثلما أفاد به، اليوم السبت، بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح البيان أن الفرق المتخصصة للشرطة القضائية تمكنت خلال سنة 2019 من ضبط واسترجاع "1203 ممتلك ثقافي محمي من مختلف الأنواع"، من بينها "1179 قطعة نقدية أثرية".

وفي ذات الإطار، تم خلال نفس السنة معالجة 31 قضية تورط فيها 50 شخص من بينهم أجنبيان، يضيف المصدر ذاته.

كما ذكر البيان أن التنسيق الدولي مع القطاعات الوزارية المختصة و هيئات الشرطة الدولية، على غرار منظمة الأنتربول، مكن من حل عدة قضايا "نوعية" واسترجاع ممتلكات ثقافية محمية.

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ومن بين هذا النوع من القضايا، استرجاع "قناع القورقون" سنة 2014، وهو تحفة أثرية وزنها 350 كلغ تعرضت للسرقة من الموقع الأثري "هيبون" بعنابة سنة 1996، وهي اليوم بمتحف الآثار القديمة بالجزائر العاصمة.

وترمي المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال مكافحة جرائم التعدي على الممتلكات الثقافية المادية واللامادية بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية المختصة، إلى "إنفاذ القانون والمساهمة الفعالة في المحافظة وتعزيز الإرث الحضاري والتاريخي في الجزائر"، يؤكد المصدر ذاته.

آخر تعديل على السبت, 29 شباط/فبراير 2020 18:40
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استرجاع أكثر من 1200 ممتلك ثقافي محمي خلال 2019
  أدرج يـوم : السبت, 29 شباط/فبراير 2020 18:00     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 3 مرة   شارك

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