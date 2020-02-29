أسبوع من الأنشطة الثقافية

الجزائر- تميز المشهد الثقافي للأسبوع المنصرم بتنظيم رزنامة مكثفة و متنوعة من الفعاليات الثقافية و الفنية تنوعت بين الموسيقى و السينماو الفن التشكيلي و المسرح كما استقطبت الفعاليات الخاصة بالأدب و الشعر حيزا هاما.

- أكد كاتب الدولة المكلف بالإنتاج الثقافي, سليم دادة, الخميس ببومرداس اهمية الاستثمار الخاص والعمومي في الميدان الثقافي لقدرته في المساهمة في نقل الاقتصاد الجزائري من الثقافة المستهلكة إلى ثقافة المساهمة.

- نظم الثلاثاء بالجزائر العاصمة حفل موسيقي تقليدي ياباني "واقاكو ميابي" (طبل و ناي) من احياء المغنية هارا يوشيكو في الطبل و كوجيمو يوكو في الناي الياباني امام جمهور غفير.

- يقام حاليا بنيويورك معرض جماعي حول الفن الجزائري المعاصر هو الأول من نوعه بالولايات المتحدة الأمريكية تحت عنوان "في انتظار عمر قتلاتو" يقدم نظرة حول الجزائر وتاريخها الحديث من خلال إبداعات في الفن المعاصر و يتواصل لغاية 15 مارس المقبل.

- توج الاثنين بالفجيرة بالإمارات العربية المتحدة, أربعة كتاب جزائريين في القصة والرواية والمسرح بجائزة راشد بن حمد الشرقي للأبداع في دورتها الثانية.

- انطلقت الثلاثاء بدار الثقافة محمد سراج بمدينة سكيكدة الطبعة السادسة من المسابقة الشعرية "فارس القوافي" تحت شعار "بالشعر نعزف لحن الوجود" وبمشاركة 21 شاعرا .

- أبرز متدخلون في ندوة حول "فن القول بمنطقة البيض", الثلاثاء بوهران, أن هذا الفن الشعبي الذي توارثه أجيال أضحى "مهددا بالانقراض".

-ابرز مهنيو الفن السابع الاثنين بالجزائر العاصمة اهمية" حرية الابداع" بالنسبة للإنتاج الفني والثقافي في مجموعة الاقتراحات التي قدموها للنهوض بقطاع السينما في لقاء بمناسبة انشاء جمعية منتجي السينما الجزائريين.

- افتتحت الاحد بقصر الثقافة بتلمسان الطبعة الرابعة للصالون الوطني للمتاحف المنظمة تحت شعار "المتاحف الوطنية تزور عاصمة الزيانيين" و تتضمن سلسلة من المعارض التي تبرز اهم محتويات المجموعات الخاصة بالمتاحف الوطنية السبعة عشر المشاركة في هذا الصالون.

- افتتح السبت بالجزائر العاصمة معرض جماعي للفن التشكيلي بمشاركة 13 فنانا من مختلف الولايات قدموا خلاله إبداعاتهم التي عكست رؤاهم الفنية المختلفة للتراث الجزائري.

- سلط المقهى الثقافي ثازيري (ضوء القمر بالشاوية) لعاصمة الأوراس في طبعته الثانية المنظمة سهرة السبت, الضوء على واقع وآفاق المسرح الناطق بالأمازيغية في الجزائر.

- دعا السبت بخنشلة مشاركون في الطبعة الأولى لأيام خنشلة السينمائية بدار الثقافة علي سوايحي إلى إعادة فتح قاعة السينماتيك الموجودة بولايتهم.