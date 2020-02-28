Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

"جي بي أس" في افتتاح أيام الشارقة المسرحية بالإمارات

  أدرج يـوم : الجمعة, 28 شباط/فبراير 2020 18:37     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 6 مرات
&quot;جي بي أس&quot; في افتتاح أيام الشارقة المسرحية بالإمارات

 الشارقة - تفتتح المسرحية الجزائرية "جي بي أس" للمسرح الوطني الجزائري غدا السبت الدورة ال30 لأيام الشارقة المسرحية بالإمارات، وفقا للصحافة المحلية.

واختيرت المسرحية الجزائرية -وهي من تأليف وإخراج محمد شرشال- لحفل الافتتاح بمناسبة تتويجها الشهر الماضي بالعاصمة الأردنية عمان بجائزة سلطان بن محمد القاسمي لأفضل عمل مسرحي عربي والتي تنظمها الهيئة العربية للمسرح في إطار مهرجان المسرح العربي.

وتعالج "جي بي أس" ضياع الانسان المعاصر بين أفكاره ومبادئه ومواقفه وعلاقته بالوقت حيث تمزج بين تقنيات السينما والمسرح والاستخدام الكبير للإيماءات والحركة لتمرير رسائل وأفكار تنتقد الانصياع والتيه.

وتعرف الدورة ال30 لأيام الشارقة المسرحية مشاركة 13 عرضا مسرحيا إماراتيا بينها سبعة عروض في إطار المنافسة.

وسينظم أيضا خلال هذه التظاهرة -التي تختتم فعالياتها في 6 مارس المقبل- ملتقى فكري حول المسرح والبحث الأكاديمي بالإضافة إلى ندوات حول الإخراج والتأليف والتسويق للعمل المسرحي وغيرها من المواضيع المتعلقة بالفن الرابع.

تأسست أيام الشارقة المسرحية -التي تنظمها دائرة الثقافة لإمارة الشارقة- في 1984 بهدف "إثراء" المشهد المسرحي المحلي، وفقا للمنظمين.

كلـمات مفتـاحيــة :
"جي بي أس" في افتتاح أيام الشارقة المسرحية بالإمارات
  أدرج يـوم : الجمعة, 28 شباط/فبراير 2020 18:37     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 6 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.28

كأس إفريقيا للأمم-2021: نحو برمجة مباراة، زمبابوي- الجزائر بملعب أورلندو بجوهانسبورغ

20.02.28

المركز الوطني للبحث في علم الآثار يخصص العدد الثاني لمجلة "أن أ أ" لعلم الآثار المغمور…

20.02.28

تنس/الدورة الدولية للأواسط " مهدي بوراس": تتويج الاسباني بيراز بينا والفرنسي مهدي سعداوي…

20.02.28

مرسلي: برنامج استعجالي طور الإعداد لبعث رياضة النخبة الجزائرية

20.02.28

"جي بي أس" في افتتاح أيام الشارقة المسرحية بالإمارات

20.02.28

الصحراء الغربية: ابراهيم غالي يجدد دعوته للأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.02.26

صحة: تأكيد حالة اصابة بفيروس كورونا بالجزائر

20.02.25

جفاف : قرى البويرة تعيد احياء تقليد "انزار"

20.02.24

الجزائرية سيليا خشني تفوز بالجائزة الكبرى لأولمبياد الابتكار بالشرق الأوسط

20.02.24

 السيد شيتور يعلن عن تزويد الجامعة بقانون أساسي خاص قريبا

20.02.24

مياه : الجزائر تحوز على احتياطات "كافية" لتلبية حاجيات المواطنين هذا العام

20.02.24

فاو: تجربة الجزائر في تطوير الفلاحة الأسرية "تستدعي نقلها لعديد الدول"