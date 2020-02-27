انطلاق "أيام التصوير الفوتوغرافي لوهران"

وهران - انطلقت اليوم الخميس الطبعة الثامنة "لأيام التصوير الفوتوغرافي لوهران" التي تدوم فعالياتها بين 27 و 29 فبراير الجاري على مستوى المعهد الفرنسي بوهران، حيث تم افتتاح معرض المصورة الوهرانية نورة زايير.

ويحمل المعرض اسم "باريس 5241 " حيث نتج عن اقامة فنية للمصورة على مستوى الحي الدولي للفنون المصورة لمدة 3 أشهر، حيث يستقبل الحي فنانين من كافة أنحاء العالم منذ 1965.

وقد حظيت نورة زايير بهذه الإقامة في 2019 ، أين قامت بأعمال حول مواضيع من اختيارها من بينها معرض "باريس 5441" الذي يلخص تجربتها بالعاصمة الفرنسية.

و تنظم هذه الطبعة من أيام التصوير الفوتوغرافي لوهران على غرار سابقاتها من طرف نادي التصوير الفوتوغرافي " ايزو كلوب" بالتنسيق مع جمعية "الرحالة الجزائريين" والمعهد الفرنسي.

ويشارك في هذه الأيام عديد من المصورين من مختلف ولايات الوطن ومن الخارج حيث تنظم معارض للصور في عدة مواقع، على غرار متحف "أحمد زبانة" و قاعات العرض والمدارس والمقاهي والمطاعم والمواقع التي تشهد ترددا في المدينة، وذلك لتقريب الصورة الفوتوغرافية من الجمهور حسب منظم هذا الحدث فيصل رزق الله.

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و يبرز نفس المصدر أنه سيتم تنظيم أكثر من 20 معرضا في مختلف أنحاء ولاية وهران بمناسبة هذا الموعد السنوي الذي يلتقي فيه المولعون بالتصوير الفوتوغرافي من مختلف أنحاء البلاد على غرار البليدة وبجاية وتيزي وزو وبسكرة و سيدي بلعباس، وحتى من خارج الوطن.

كما برمج في إطار هذه الأيام عدة ورشات ومحاضرات ومعارض وخرجات تصورية.

وقد أنشأت جمعية "الرحالة الجزائريين" ناديها "ايزو كلوب" الخاص بالتصوير الفوتوغرافي في أبريل 2012 بمشاركة عدد من المصورين، بهدف جمع هواة التصوير بوهران ومنحهم فضاء للتبادل وتقاسم الخبرات.