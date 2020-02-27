دادة: ورشة دولية حول المقاولاتية الثقافية بالجزائر يونيو القادم

بومرداس - أعلن كاتب الدولة المكلف بالإنتاج الثقافي، سليم دادة، يوم الخميس من بومرداس ،عن تنظيم ورشة دولية شهر يونيو القادم حول المقاولاتية الثقافية بالجزائر بحضور الفاعلين والمتعاملين في مختلف الميادين مع القطاع.

وستكون هذه الورشة الدولية التي يجري التحضير لها على قدم وساق من الآن - يضيف كاتب الدولة في تصريح للصحافة على هامش زيارة عمل للولاية - متبوعة بتنظيم شهر نوفمبر من نفس هذه السنة بالصالون الوطني الأول للمقاولاتية الثقافية بحضور جميع الفاعلين والمتعاملين في المجال.

وتم اعتماد مصطلح المقاولاتية الثقافية كعنوان للفعاليتين وليس الاستثمار الثقافي - يوضح كاتب الدولة - باعتبار أن المقاولاتية الثقافية هي "فعل إيجابي وبحثي واستشرافي" مبني على "دراسة للواقع والإمكانيات المتاحة" وبالتالي إمكانية أو محاولة "صنع الفارق الذي يدر على صاحبه الربح والمنفعة".

ويأتي تنظيم الفعاليتين المذكورتين - يوضح السيد دادة - بعد ملاحظة "غياب" عناصر التخطيط والتسيير والتسويق والترويج والتكوين لدى المقاولات أو أصحاب المشاريع في كثير من الأحيان و بالتالي أصبح غيابها (هذه العناصر) عائقا لأي مشروع استثماري في المجال الذي يتطلب الكفاءة المهنية والثقافية والفنية.