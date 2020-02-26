الثنائي النسوي الياباني للموسيقى التقليدية "واقاكو ميابي" يحيي حفلا بالجزائر العاصمة 

الجزائر - نظم مساء أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة حفل موسيقي تقليدي ياباني "واقاكو ميابي" (طبل و ناي) من احياء المغنية هارا يوشيكو في الطبل و كوجيمو يوكو في الناي الياباني امام جمهور غفير.

و اعتلى الثنائي النسوي مرتديا زي كيمونو احمر و اسود تحت تصفيقات الجمهور، منصة قاعة ابن زيدون بديوان رياض الفتح التي اكتست الالوان اليابانية التقليدية من خلال ديكور بستائر يابانية مصفوفة خطيا مزينة بقطع حرير بنفسجية.

و خلال ساعة من الزمن، قدمت الفنانتان امام الجمهور نحو عشر مقطوعات موسيقية في الطابع الياباني التقليدي تصور مختلف وضعيات الحياة الريفية.

و تضمن برنامج هذه الامسية الذي استقطبت جمهورا متناسقا يميل إلى الثقافة اليابانية معزوفات عديدة منها "تاو بار بازارا آكي و كوازومي" و"كاغاري دانغاكو من طرف طوكي طاطارا" و "بوشياوازي تايكو" وأخرى.

إقرأ أيضا : عازف البيانو سيمون غرايشي يحيي حفلا بالجزائر العاصمة

وقد نجح الثنائي الموسيقي الياباني في أن يصور بموسيقاه الشعبية الحياة الريفية التقليدية مثل "الطبخ بالخزف" و "حفل بهيج ينشطه صيادون" بالإضافة إلى موسيقى "ناروتو" وهو شريط مرسوم.

وقد خص فيما بعد الثنائي هارا ياشيكو وكوجيما يوكو الجمهور بمفاجأة استحسنها الحضور بحيث أدتا معزوفتي "فييستا" و"ديزيرت روز" المستلهمة تواليا من الأغنيتين المشهورتين لفرقة البحارة "يا لولاد ديرو حالا" و الثنائي ستينغ-مامي.

وبعد أن أمتع الحضور بمعزوفاته خرج الثنائي بعد الحفل خارج الركح والقاعة تماما نحو الخارج حيث شكل مع الجمهور حلقة وواصل عزفه لامتاع الجمهور. من جهة أخرى تفاعل الثنائي الموسيقي كثيرا مع الجمهور الذي استمتع ببرنامج هذا الحفل الذي حضرته البعثة الديبلوماسية اليابانية المعتمدة في الجزائر.

يذكر ان حفل "واقاكو ميابي" (طبل وناي) نظمته سفارة اليابان وقد برمج لعرض وحيد بالجزائر العاصمة.