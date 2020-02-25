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تتويج أربعة جزائريين بجائزة راشد بن حمد في الإمارات

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 شباط/فبراير 2020 15:39     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 11 مرات
تتويج أربعة جزائريين بجائزة راشد بن حمد في الإمارات

الجزائر - توج أمس الاثنين بالفجيرة بالإمارات العربية المتحدة، أربعة كتاب جزائريين في القصة والرواية والمسرح بجائزة راشد بن حمد الشرقي للأبداع في دورتها الثانية.

وتوج عبد المنعم بن السايح بالجائزة الأولى في فرع المسرح عن نصه "شعائر الالياذة" وحاز ميلود يبرير على الجائزة الّأولى في فرع القصة القصيرة عن مجموعته "الرجل على وشك فعل شيء ما".

وافتك عبد الرشيد هميسي الجائزة الثانية في فرع الرواية للشباب عن روايته "بقي بن يقظان" وحجزت الكاتبة أمينة بن منصور الجائزة الثالثة عن روايتها "ساعة ونصف من الضجيج".

واعتبرت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة في رسالة تهنئة نشرتها على صفحة موقع الوزارة أن هذا التتويج " يعكس ما تزخر به الساحة الثقافية من مبدعين شباب موهوبين ومتألقين يساهمون في إشعاع الثقافة الوطنية".

يذكر أن الجائزة تقدم في فرعين في مجال الرواية للكبار والشباب، بينما تقدم باقي الفروع لفئة الشباب وقد أعلن عن تأسيس الجائزة العام الماضي في مجالات النقد والدراسات والرواية والقصة والشعر والمسرح.

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تتويج أربعة جزائريين بجائزة راشد بن حمد في الإمارات
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 25 شباط/فبراير 2020 15:39     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 11 مرة   شارك

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