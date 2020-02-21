عازف البيانو سيمون غرايشي يحيي حفلا بالجزائر العاصمة

و قدم الموسيقار سيمون غرايشي خلال ساعة من الزمن عشرة مقطوعات موسيقية اختارها بعناية و برع في أدائها متنقلا بين العصور الوسطى و المعاصرة.

و أضفت أضواء المكان و قداسته طابعا خاصا على المقطوعات الموسيقية التي قدمها غرايشي و التي وقعها كبار الموسيقيين العالميين على غرار جون سيبستيان باخ (1685-1750) و فرانتز ليست (1811-1886) و بيتهوفن و شومان و مايكل نيمان و غيرهم من الكلاسيكيين.

و عبر سيمون غرايشي عن فرحته للقاء الجمهور الجزائري الذي رحب به بحرارة حيث تجشم عناء تقديم كل مقطوعة للجمهور قبل تأديتها مضيفا انه قام بتكييف بعضها لتعزف بالبيانو لأنها في الأصل موجهة للغيتار.

و جرى هذا الحفل الموسيقي للفنان غرايشي بحضور ممثلين عن السلك الدبلوماسي الفرنسي و المكسيكي المعتمدين بالجزائر.

ولد الفنان غرايشي، الذي هو فرنسي من اصل لبناني و مكسيكي، سنة 1985 حيث اصبح شخصية مشهورة في الموسيقى الكلاسيكية كما يحظى هذا الاخير باحترام زملائه نظرا لبراعته الكبيرة و هيبته و شخصيته التي مكنته فورا من دخول قلوب جمهور جديد.

و تتلمذ الفنان الفرنسي على يد ميشال بيروف و داريا هوروفا بمعهد باريس للموسيقى و كذا على يد تويجة هاكيلا بأكاديمية سيباليوس (هلسنكي، فنلندا)، حيث عرفت مسيرته قفزة سنة 2010 بعد ان اكتملت موهبته الفنية و احيى حفلات كبرى بأعرق المسارح في العالم لا سيما بفرنسا و غيرها.

و من جهته، أكد مدير كاتدرائية السيدة الافريقية، الأب خوسيه ماريا كانتال ريفاس أن هذا الحفل الموسيقي، الذي نظم بذات الكاتدرائية، يندرج في اطار برنامج منتظم أطلقته الكنيسة".