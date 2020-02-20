رئيس الجمهورية يؤكد أن الحراك الشعبي ظاهرة صحية ويحذر من محاولات اختراقه -

نرجس ع وثائقي عن الحراك الجزائري في برلينالي 2020 -

وفاة جان دانيال: الرئيس تبون ينوه بـ صديق الثورة الجزائرية -

بلحيمر: مشروع القانون المتعلق بالإشهار سيكون جاهزا قبل نهاية السنة الجارية -

وزارة النقل تدعو مستخدمي الملاحة التجارية للجوية الجزائرية الى التوقف فورا عن الإضراب -

الجزائر تدعو مجموعة الـ 77+ الصين إلى الحفاظ على وحدتها خلال المفاوضات مع منظمة الأمم المتحدة -

وزارة الخارجية تستدعي سفير الجزائر بأبيدجان للتشاور بعد تصريحات مبطنة لوزير الخارجية الايفواري -

مواد غذائية: تراجع بحوالي 6 % لفاتورة الاستيراد في 2019 -

عريقات يؤكد أن وقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل سيصبح واقعا -

قوجيل: صفقة القرن تنسف كل المبادرات الرامية إلى الحل العادل و الشامل للقضية الفلسطينية -

ترقية اللغة الأمازيغية : مراجعة القانون الإطار لمنظومة التربية وإدماج تعليم الأمازيغية -

فلاحة : ضرورة إعادة النظر في تصنيف المناطق الجبلية -

السيد رزيق يستقبل خبراء أخصائيين في الفلاحة من ابناء الجالية بكندا -

مقاطعة الجولة ال20 للرابطة الثانية : المكتب الفدرالي يرفض تأجيل الجولة -

المحكمة العليا: الاستماع إلى والي ولاية سيدي بلعباس سابقا -

رفع أعباء و ابراز اخرى ضد وزراء وولاة سابقين في قضايا فساد -

الإحصاء العام للسكان: تجنيد ما يفوق 80 ألف محقق لتغطية العملية -

المناطق الجبلية: عماري يمهل إطارات القطاع الفلاحي شهرا واحدا لرصد انشغالات الساكنة -

ألعاب البحر الأبيض المتوسط بوهران :استلام 90 فندقا مع أفاق يونيو 2021 -