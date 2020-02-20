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"نرجس ع" وثائقي عن الحراك الجزائري في برلينالي 2020

  أدرج يـوم : الخميس, 20 شباط/فبراير 2020 20:00     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 17 مرات
&quot;نرجس ع&quot; وثائقي عن الحراك الجزائري في برلينالي 2020

الجزائر - يعرض الفيلم الوثائقي الطويل "نرجس ع .. يوم في حياة متظاهرة جزائرية" للمخرج البرازيلي من أصل جزائري كريم عينوز في الدورة ال70 لمهرجان برلين السينمائي الدولي (برلينالي) بألمانيا التي تفتتح فعالياتها اليوم الخميس وفقا للموقع الإلكتروني للمهرجان.

ويتناول هذا العمل -الذي سيقدم في عرضه العالمي الأول ضمن فئة "بانوراما" غير التنافسية- الحراك السلمي للجزائريين من خلال يوميات متظاهرة بشوارع الجزائر العاصمة.  

وانطلق الحراك -الذي سيتم غدا الجمعة عامه الأول- في 22 فبراير 2019 رافضا ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة ومطالبا بتكريس الإرادة الشعبية وإرساء أسس الديمقراطية ودولة القانون ومحاربة الفساد.

وسيقدم فيلم "نرجس ع" -ومدته 80 دقيقة وهو من إنتاج جزائري ألماني برازيلي قطري فرنسي- إلى جانب وثائقيات أخرى من مختلف بلدان العالم.

وأنجز عينوز -وهو من مواليد البرازيل في 1966- أكثر من 15 عملا سينمائيا بينها "حياة خفية" الذي توج العام الماضي بجائزة "نظرة ما" بمهرجان كان السينمائي بفرنسا.

ويعرف برلينالي 2020 -الذي تستمر فعالياته إلى غاية الفاتح مارس المقبل- تنافس 18 فيلما على مختلف جوائز الدب الذهبي والفضي.

ويعتبر مهرجان برلين السينمائي الدولي -الذي تأسس في 1951- من بين أهم اللقاءات الدولية المخصصة للسينما بعد هولييود ومهرجان كان (فرنسا) والموسترا (البندقية) بإيطاليا.

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"نرجس ع" وثائقي عن الحراك الجزائري في برلينالي 2020
  أدرج يـوم : الخميس, 20 شباط/فبراير 2020 20:00     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 17 مرة   شارك

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