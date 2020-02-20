"نرجس ع" وثائقي عن الحراك الجزائري في برلينالي 2020

ويتناول هذا العمل -الذي سيقدم في عرضه العالمي الأول ضمن فئة "بانوراما" غير التنافسية- الحراك السلمي للجزائريين من خلال يوميات متظاهرة بشوارع الجزائر العاصمة.
وانطلق الحراك -الذي سيتم غدا الجمعة عامه الأول- في 22 فبراير 2019 رافضا ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة ومطالبا بتكريس الإرادة الشعبية وإرساء أسس الديمقراطية ودولة القانون ومحاربة الفساد.
وسيقدم فيلم "نرجس ع" -ومدته 80 دقيقة وهو من إنتاج جزائري ألماني برازيلي قطري فرنسي- إلى جانب وثائقيات أخرى من مختلف بلدان العالم.
وأنجز عينوز -وهو من مواليد البرازيل في 1966- أكثر من 15 عملا سينمائيا بينها "حياة خفية" الذي توج العام الماضي بجائزة "نظرة ما" بمهرجان كان السينمائي بفرنسا.
ويعرف برلينالي 2020 -الذي تستمر فعالياته إلى غاية الفاتح مارس المقبل- تنافس 18 فيلما على مختلف جوائز الدب الذهبي والفضي.
ويعتبر مهرجان برلين السينمائي الدولي -الذي تأسس في 1951- من بين أهم اللقاءات الدولية المخصصة للسينما بعد هولييود ومهرجان كان (فرنسا) والموسترا (البندقية) بإيطاليا.