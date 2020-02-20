مشاركة فيلم "سينابس" في مهرجان الأقصر السينمائي

تيارت - يشارك الفيلم الصامت "سينابس" في مهرجان الأقصر السينمائي بمصر الذي سيقام من 6 الى 12 مارس المقبل، حسبما أفاد به يوم الخميس مخرج هذا العمل نور الدين زروقي.

وأوضح نور الدين زروقي أن "سينابس" الذي انتجته مؤسسة سينما الشباب سيتنافس مع العديد من الأفلام في هذا المهرجان الذي يضم عدة مسابقات منها المسابقة الدولية للفيلم الطويل وتلك التي تخص الأفلام الإفريقية وغيرها.

و تدور قصة هذا الفيلم حول سلوكات متناقضة لركاب حافلة والناتجة عن عدم التواصل الإيجابي بينهم مما يؤدي إلى تكوين أفكار خاطئة عن بعضهم البعض.

و أضاف ذات المخرج أنه يسعى الى افتكاك جائزة في مهرجان الأقصر السينمائي مع التذكير أن فيلم "سينابس" فاز بالجائزة الدولية لمهرجان نواكشوط الدولي (موريتانيا) في شهر نوفمبر الماضي.

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وتعكف مؤسسة سينما الشباب لتيارت على إنجاز مجموعة من المشاريع منها وثائقي حول تاريخ تيارت وفيلم بعنوان "ليس بعد" والفيلم السينمائي "ردة فعل " الذي شرع في إنتاجه خلال الفترة الأخيرة، وفق نفس المصدر.

وتضاف هذه المشاريع إلى رصيد من الأعمال السينمائية والوثائقية منها الوثائقي "تحت السماء الجزائر" الذي يروي مسيرة الفنان الشهيد علي معاشي ووثائقي حول الشهيد عدة حمداني وآخر بعنوان "مسيرة شعب" و"الآخرون" وغيرها.