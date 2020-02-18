باتنة: انطلاق الصالون الوطني الرابع للكتاب وسط إقبال ملفت للزوار

وشهدت التظاهرة التي بادرت بها مديرية الثقافة محليا بالتنسيق مع دار نشر خاصة و تأطير جمعية شروق الثقافية والفرع الولائي للإتحاد العام للكتاب الجزائريين منذ بدايتها توافدا كبيرا للمواطنين من مختلف الأعمار لاسيما الطلبة خاصة من المرحلتين الجامعية والثانوية.

وحملت طبعة 2020 للصالون الذي جاء هذه السنة تحت شعار (مجتمع يقرأ .. مجتمع يبني) تنوعا في المعروضات التي مست مختلف الميادين من ثقافة وأدب وعلوم وتكنولوجيا وترفيه وكذا مجال الطفل.

و شارك في التظاهرة التي ستدوم إلى غاية 5 مارس المقبل 30 دار نشر من 25 ولاية من مختلف أنحاء الوطن بأكثر من 15 ألف عنوان, كما أكده لوأج مدير الثقافة محليا عمر كبور .

وستتخلل معرض الكتاب بالمناسبة ,يضيف نفس المصدر, ندوات فكرية ولقاءات أدبية وأمسيات شعرية إلى جانب بيع بالإهداء لكتب خاصة بمبدعين من المنطقة.

تجدر الإشارة إلى أن الصالون في طبعته الثالثة عرف إقبالا كبيرا للزوار فاق ال 15 ألف وافد مما استدعى من المنظمين تمديد التظاهرة أسبوعين آخرين حيث دامت حينها شهرا كاملا.