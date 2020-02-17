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وفاة الشاعرعياش يحياوي

  أدرج يـوم : الإثنين, 17 شباط/فبراير 2020 19:09     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 4 مرات

الجزائر - توفي اليوم الاثنين بأبو ظبي بالإمارات الشاعر والباحث الجزائري عياش يحياوي عن عمر يناهز 63 عاما وفقا للصحافة الإماراتية.

وعمل الفقيد في مجال الصحافة منذ التسعينيات من القرن الماضي قبل أن ينتقل للإمارات ويشتغل كرئيس تحرير للقسم الثقافي بإحدى الجرائد المحلية ثم كباحث في التراث في عدد من الهيئات الإماراتية الحكومية.

وأصدر يحياوي خلال عمل بالإمارات عدة مؤلفات شعرية وأخرى بحثية في الأدب والثقافة الشعبية نال من خلالها عددا من الجوائز بينها جائزة "العويس" للإبداع الأدبي بدبي في 2015.

ومن إصداراته الشعرية "تأمل في وجه الثورة" (1982) وعاشق الأرض والسنبلة" (1986) و"قمر الشاي" (2008) في حين تبرز من مؤلفاته البحثية "العلامة والتحولات" (2006) و"ابن ظاهر شاعر القلق والماء" (2004).

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وفاة الشاعرعياش يحياوي
  أدرج يـوم : الإثنين, 17 شباط/فبراير 2020 19:09     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 4 مرة   شارك

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