10 أفلام وطنية ثورية ضمن الطبعة الأولى لأيام خنشلة السينمائية

الأفيون والعصا، أحد الأفلام التي سيتم عرضها في أيام خنشلة السينمائية

خنشلة - سيتم عرض 10 أفلام وطنية ثورية ضمن فعاليات الطبعة الأولى لأيام خنشلة السينمائية في الفترة الممتدة بين 18 و22 فبراير الجاري حسبما استفيد اليوم الأربعاء من نور الدين قويدر مدير دار الثقافة علي سوايحي الجهة المنظمة للتظاهرة الثقافية.

وأوضح ذات المسؤول, لـ/وأج/, أن "الأفلام الثورية الجزائرية التي سيتم عرضها بدار الثقافة علي سوايحي خلال أيام خنشلة السينمائية بمناسبة الاحتفالات المخلدة ليوم الشهيد تحت شعار "الثورة التحريرية في عيون السينما الجزائرية" تتنوع بين القديمة والحديثة على غرار "معركة الجزائر" و"الأفيون والعصا "و"دورية نحو الشرق" و"لومبيز" و "العقيد لطفي" و "مصطفى بن بولعيد."

و أضاف ذات المتحدث بأنه "ستتم برمجة أفلام لفائدة جمهور مختلف بلديات الولاية في إطار سياسة الثقافة الجوارية بواسطة السينما المتنقلة", مشيرا إلى أن "البداية ستكون مع عرض فيلم "زبانة" ببلدية طامزة يوم 19 فبراير ليليه عرض فيلم "البئر" ببلدية قايس أمسية يوم 20 من نفس الشهر إلى جانب برمجة عرض الفيلم القصير "جسر إلى الحياة" ببلدية ششار أمسية يوم 21 من فبراير".

اقرأ المزيد: مشكل التوزيع الحلقة الأضعف في الإنتاج السينمائي الجزائري

وأكد السيد قويدر بأن دار الثقافة علي سوايحي, الجهة المنظمة للتظاهرة بمساهمة المركز الوطني للسينما والسمعي البصري, سطرت بمشاركة مختصين ونقاد معروفين "ندوات ومحاضرات ستتمحور مواضيعها حول الإنتاج السينمائي في الجزائر وواقع السينما الجزائرية بعد الاستقلال ورهاناتها في ظل النقاش المفتوح وطنيا حول جعل هذا المجال مصدر استثمار وأحد مقومات الاقتصاد الجزائري بالإضافة إلى ورشات تكوينية في أساسيات كتابة السيناريو والتصوير السينمائي والأداء التمثيلي".

وكشف ذات المسؤول بأن "الجمهور سيكون على موعد خلال فعاليات الطبعة الأولى لأيام خنشلة السينمائية مع ملاقاة مخرجين وممثلين وكتاب سيناريو ونقاد ودارسين وفاعلين في هذا المجال يتقدمهم المخرج أحمد راشدي الذي سيلقي محاضرة بالمناسبة والممثلين أحمد بن عيسى و شوقي بوزيد وحسان علاوة و عدة وجوه سينمائية معروفة على الصعيدين الوطني والدولي".

كما سيتم اغتنام تظاهرة أيام خنشلة السينمائية لتكريم ابن الولاية المخرج السينمائي عمر حكار عرفانا له بمساهماته في ميدان السينما, حسب ما تمت الإشارة إليه.