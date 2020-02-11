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طبعة جديدة لعملية "كتاب بدلا من تذكرة" في مارس المقبل بالجزائر العاصمة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 شباط/فبراير 2020 18:26     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 13 مرات
طبعة جديدة لعملية &quot;كتاب بدلا من تذكرة&quot; في مارس المقبل بالجزائر العاصمة

وهران - سيتم تنظيم طبعة جديدة لعملية "كتاب بدلا من تذكرة" لفائدة الأطفال التي بادر بها المسرح الجهوي لوهران "عبد القادر علولة" في شهر مارس المقبل بالجزائر العاصمة، حسبما علم اليوم الثلاثاء من مدير هذا الهيكل الثقافي.

وأوضح مراد سنوسي ل/وأج أن مبادرة "كتاب بدلا من تذكرة" ستتكرر للمرة الثالثة شهر مارس المقبل بالمسرح البلدي للجزائر الوسطى الذي سيحتضن طيلة أسبوع عدة إنتاجات للمسرح الجهوي لوهران, مخصصة للأطفال.

وتهدف الطبعة الثالثة من المبادرة إلى جمع أكبر عدد من كتب الأطفال بغرض إنشاء مكتبة للأطفال على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي "مصطفى باشا" بالجزائر العاصمة, كما أضاف مدير المسرح الجهوي لوهران.

وقد سمحت الطبعة الأولى من هذه العملية في سنة 2018 بدعم مستشفى الأطفال بحي "المنزه" (كناستال) بوهران ب 3.000 كتاب.

ومكنت الطبعة الثانية المنظمة في شهر ديسمبر الماضي خلال تظاهرة "العطلة في المسرح" بجمع زهاء ألف كتاب تدعمت بها مكتبتي بلديتي قديل وحاسي مفسوخ بولاية وهران.

للإشارة،  ستقدم العديد من العروض الناجحة التي أنتجها المسرح الجهوي لوهران أو شارك في إنتاجها بمسرح الجزائر الوسطى في إطار الأسبوع الوهراني.

ومن ضمن المسرحيات المبرمجة خلال هذه التظاهرة التي ستتزامن مع العطلة المدرسية الربيعية "قطار الدنيا"، "سندباد"،"النحلة"، "القراقوز والعروسات" و "بينوكيو" وفق مدير المسرح الجهوي لوهران.

 

 

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طبعة جديدة لعملية "كتاب بدلا من تذكرة" في مارس المقبل بالجزائر العاصمة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 شباط/فبراير 2020 18:26     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 13 مرة   شارك

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