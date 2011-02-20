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انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي والتاريخي في طبعته ال20 بقصر الثقافة مفدي زكريا 

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 شباط/فبراير 2020 18:03     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 7 مرات
انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي والتاريخي في طبعته ال20 بقصر الثقافة مفدي زكريا 

 الجزائر - أعطيت اليوم الثلاثاء بقصر الثقافة مفدي زكريا (الجزائر العاصمة) إشارة انطلاق فعاليات الاسبوع الثقافي والتاريخي في طبعته العشرين وذلك في إطار إحياء اليوم الوطني للشهيد.

وتتضمن هذه التظاهرة التي تنظمها جمعية مشعل الشهيد تحت شعار "وفاء الجيش الوطني الشعبي لشهداء الثورة التحريرية"، العديد من المحاضرات والنشاطات التي تهدف الى تبليغ رسالة الشهداء لأجيال الاستقلال والحفاظ على الذاكرة الوطنية.

وبالمناسبة، أشاد المستشار برئاسة الجمهورية المكلف بالمجتمع المدني، عيسى بلخضر، بهذا التقليد الذي دأبت على ترسيخه جمعية مشعل الشهيد، داعيا الى ترسيخ رسالة الشهداء لدى الاجيال الصاعدة.

وأضاف في ذات السياق أن "الجزائر الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون تشهد ثورة هادئة، بدءا بالشروع في التحضير لتعديل الدستور والانفتاح على الفاعلين في الساحة من أحزاب سياسية ومجتمع مدني".

بدوره، ذكر الاستاذ الجامعي محمد لحسن زغيدي في مداخلة أن الدعم الشعبي لجيش التحرير الوطني "لم يكن وليد سنة 1954 (تاريخ اندلاع الثورة التحريرية)، بل منذ ان وطئت أرجل الاحتلال الفرنسي أرض الجزائر سنة 1830"، مشيرا الى ان "تركيبة الجيش الوطني الشعبي تتشكل من أبناء الشعب الواحد ولا يمكن التمييز بين أفراد الجيش والشعب إلا بالزي المدني أو العسكري".

وبعد أن ذكر بالعلاقة "التكاملية والعضوية" بين الشعب وجيشه، أشار ذات المتحدث الى ان الشعب كان دائما "سندا قويا" لجيش التحرير الوطني في مختلف المعارك التي خاضها ضد الاستعمار الفرنسي، لاسيما من خلال المظاهرات والاضرابات التي كان يشنها عبر مختلف مناطق الوطن.

للإشارة، فإن هذه التظاهرة التي تمتد الى غاية ال20 من الشهر الجاري، ستتخللها عدة عروض شعرية ومسرحية وأناشيد تخليدا لأمجاد صانعي الثورة التحريرية.

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انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي والتاريخي في طبعته ال20 بقصر الثقافة مفدي زكريا 
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 شباط/فبراير 2020 18:03     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 7 مرة   شارك

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