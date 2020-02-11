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وفاة شاعر التراث الشعبي الوهراني مكي نونة

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 شباط/فبراير 2020 10:46     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 10 مرات
وفاة شاعر التراث الشعبي الوهراني مكي نونة

وهران - توفي في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين شاعر التراث الشعبي الوهراني, مكي نونة, عن عمر ناهز 88 سنة بعد مرض عضال ألزمه الفراش, حسبما علم يوم الثلاثاء لدى الوسط الفني.

وقد توفي الفقيد, الذي اشتهر في الساحة الفنية والثقافية لوهران, كأحد الوجوه الفنية البارزة محليا في مجال الشعر الملحون أو كأحد شعراء الفلكلور الوهراني بالمستشفى الجامعي لوهران أين كان يخضع للعلاج منذ فترة.

وكتب وتغنى الشاعر الشعبي الراحل, خلال مسيرته الفنية "الثرية" والمليئة بالعطاء, بالتراث الوهراني وعن الشخصيات الثورية للمنطقة علاوة على تاريخ ومحافل فريق مولودية وهران لكرة القدم, الذي كان الفقيد شديد التعلق به.

وكان الفنان الراحل قد كتب العديد من القصائد, التي جسدها مطربي الأغنية الوهرانية على غرار هواري بن شنات والمازوزي والفنان الراحل شيخ فتحي.

وسيوارى الفقيد الثرى اليوم بعد صلاة الظهر بمقبرة عين البيضاء, حسبما استفيد لدى ذات المصدر.

آخر تعديل على الثلاثاء, 11 شباط/فبراير 2020 11:15
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وفاة شاعر التراث الشعبي الوهراني مكي نونة
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 11 شباط/فبراير 2020 10:46     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 10 مرة   شارك

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