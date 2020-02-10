مصارعة/البطولة الافريقية/ أكابر(اليوم 6 والأخير)/مصارعة حرة: تتويج الجزائر بعد حصدها لتسع ميداليات منها ثلاث ذهبيات -

منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي كورونا بواسطة أشخاص لم يزوروا الصين -

مشكل التوزيع الحلقة الأضعف في الإنتاج السينمائي الجزائري -

البليدة : مواصلة جلسة استئناف محاكمة المتهمين في قضية التآمر ضد سلطة الدولة و الجيش -

الاقتصاد الدائري: يمكن للقطاع الخاص أن يساهم في توفير حوالي 100 ألف منصب شغل -

استهداف مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمياوين: الرئيس تبون يعزي أسرة الجندي الشهيد -

نحو إعلان بلدية نقرين بتبسة منطقة أثرية مرخصة للبحث الأثري -

كاراتي دو/ البطولة الإفريقية: الجزائر في المرتبة الثالثة ب 20 ميدالية,منها 9 ذهبيات -

البطولة الافريقية للمصارعة: الجزائر في المركز الثاني بـ 75 ميدالية منها 22 ذهبية -

استهداف مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتيمياوين من طرف انتحاري واستشهاد جندي -

اللحوم الحمراء وتربية الأنعام: تبني رؤية نموذجية لتطوير المنتوج المحلي -

بن دودة: إعطاء الأولوية لرفع التجميد عن المشاريع الثقافية للولايات المهمشة ثقافيا -

إنشاء بنك للسكن و صندوق للمؤسسات الصغيرة و الناشئة في 2020 -

كريكو: الجزائر قامت بإعداد التقرير الوطني حول أجندة التنمية المستدامة -

تجذيف / بطولة العالم داخل القاعة: الجزائريان بودينة و آيت داود ضمن احسن 10 رياضيين في موعد باريس -

عرض عما قريب الفيلم الوثائقي حول الأختين الشهيدتين سعدان بجامعات قسنطينة -

الدولة ستعزز مجهوداتها في مجال مكافحة مرض السرطان وتحسين التكفل بالمرضى -

الرئيس تبون: الجزائر ستساهم بلا هوادة في تعزيز جهود تحقيق السلم والأمن في إفريقيا -

العميد عرعار عبد الرحمان ينصب العميد قواسمية نور الدين رئيساً لأركان الدرك الوطني -