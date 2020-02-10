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تكريم يوسف وغليسي بقسنطينة

  أدرج يـوم : الإثنين, 10 شباط/فبراير 2020 10:29     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 16 مرات

قسنطينة -تم يوم الأحد تكريم البروفيسور في النقد الأدبي يوسف وغليسي و الفائز مؤخرا بجائزة الإبداع الشعري لمؤسسة عبد العزيز سعود البابطين خلال حفل احتضنته المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية مصطفى نطور بقسنطينة.

و تم توجيه تكريم حار ليوسف وغليسي الذي كان محاطا بجمع من رجال الأدب و محبي الكلمة و أيضا العديد من طلبته من طرف إدارة هذه المؤسسة الثقافية لتمكنه من إحراز جائزة البابطين للإبداع الشعري في مجال النقد عن بحوثه في "التحليل الموضوعاتي للخطاب الشعري."

و بعد أن أعرب عن شكره لجميع من ساهموا في تنظيم هذا الحفل التكريمي ذكر البروفيسور وغليسي بمختلف مراحل مشواره قبل أن يعود للحديث عن  عمله "التحليل الموضوعاتي للخطاب الشعري" الذي صدر لأول مرة سنة 2007 بمناسبة تظاهرة الجزائر عاصمة الثقافة العربية قبل أن يعاد طبعه و تحسينه بعد مرور عشرية من الزمن."

و اعترف بالقول "أنا جد فخور كجزائري لتمكني من إحراز جائزة البابطين لسنة 2020 هذا الأمر يتجاوز جل أحلامي الأكثر جنونا خصوصا و أنني كنت أتمنى و أنا طفل صغير أن أصبح معلما في الطور الابتدائي."

من جهتها أكدت مديرة المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية مصطفى نطور بقسنطينة وافية درواز بأن هذا التكريم الموجه لأحد النجوم البارزة في حقل الأدب و الشعر يدشن بشكل جد رائع البرنامج الذي أعدته هذه المكتبة لهذا الأسبوع.

كما كشفت بأنه علاوة على المعرض الذي يكرم دار النشر "دار البهاء" من 9 إلى 13 من الشهر الجاري ستستقبل المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية يوم غد الاثنين رجل الأدب عبد الله حمادي في جلسة بيع بالإهداء لإصداره الجديد دراسة مجلة "هنا الجزائر."

جدير بالذكر أن رصيد يوسف وغليسي يزخر بما يقارب 10 جوائز من بينها جائزة الشيخ زايد للكتاب و جائزة سعود الصباح و جائزة مفدي زكريا للشعر المغاربي و جائزة بختي بن عودة.

آخر تعديل على الإثنين, 10 شباط/فبراير 2020 10:39
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تكريم يوسف وغليسي بقسنطينة
  أدرج يـوم : الإثنين, 10 شباط/فبراير 2020 10:29     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 16 مرة   شارك

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