بن دودة: إعطاء الأولوية لرفع التجميد عن المشاريع الثقافية للولايات "المهمشة ثقافيا"

تبسة - أكدت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، يوم الأحد من تبسة على ضرورة "إعطاء الأولوية في رفع التجميد عن المشاريع الثقافية" للولايات المهمشة ثقافيا "من أجل بعث روح ثقافية لهذه الولايات".

وأوضحت الوزيرة في تصريح صحفي، بموقع البازيليك سانت كريستين بعاصمة الولاية خلال اليوم الأول من زيارتها لتبسة، بأن دائرتها الوزارية "تعمل وفق البرنامج المسطر على إعادة إحياء النشاطات الثقافية و بعث روح جديدة عبر الولايات المهمشة ثقافيا."

ولدى تفقدها لموقع البازيليك الذي هو عبارة عن مجمع كنائسي يعود تاريخه للفترة الرومانية، تفوق مساحته 16 ألف متر مربع و يعتبر فريدا من نوعه في منطقة شمال أفريقيا، أكدت السيدة بن دودة على "ضرورة إعطاء روح لهذا الموقع الأثري من خلال إقامة معارض مفتوحة في الثقافة و السياحة و الصناعات التقليدية، إضافة إلى تنظيم أنشطة في مختلف أنواع الفنون بهدف خلق صناعة ثقافية و الترويج لها و بيعها للمواطنين و السياح."

وفي سياق متصل، شددت الوزيرة على أهمية الترويج الإعلامي لمختلف المرافق الثقافية من دور ثقافة و مكتبات للمطالعة العمومية و متاحف عمومية وطنية و تعريف المواطنين بالنشاطات التي تقدمها، مؤكدة على "ضرورة جعل أبوابها مفتوحة حتى بعد انقضاء أوقات العمل ليتمكن المواطنون من زيارتها و الاستفادة منها."

كما أضافت بأنه "يتوجب الترويج الإعلامي عبر كل الوسائط للموروث الثقافي المادي و اللامادي الذي تزخر به ولاية تبسة الحدودية و الاستثمار فيه لخلق مصدر دخل بديل عن قطاع المحروقات."

وقبل ذلك كانت مليكة بن دودة قد زارت المتحف العمومي الوطني بعاصمة الولاية، حيث ثمنت الجهود المبذولة من طرف مسؤولي هذا المرفق الثقافي من خلال إقامة ورشات بيداغوجية لفائدة تلاميذ المدارس في الرسم و التلوين و الفسيفساء على وجه الخصوص، مشددة على "ضرورة إشراك التلاميذ في صناعة الثقافة بهدف ترسيخ مبدأ الحفاظ عليها لدى الجيل الجديد."

وتواصل وزيرة الثقافة زيارتها لولاية تبسة في يومها الأول بتفقد المعلم الأثري باب كركلا بوسط المدينة، قبل أن تعقد لقاء مع إطارات القطاع بقاعة الاجتماعات بمقر الولاية، فيما ستزور يوم غد الاثنين معصرة برزقال ببلدية الماء الأبيض.