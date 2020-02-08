Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

فيلمان قصيران جزائريان يتنافسان في مهرجان إيراتو السينمائي في ليبيا

  أدرج يـوم : السبت, 08 شباط/فبراير 2020 11:39     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 3 مرات
فيلمان قصيران جزائريان يتنافسان في مهرجان إيراتو السينمائي في ليبيا

الجزائر - تم اختيار الفيلمين الوثائقي القصيرين "سأحكي كل شيء لله" و "لعنة بين الظلال" للتنافس في الطبعة الثالثة لمهرجان إيراتو السينمائي لحقوق الانسان المرتقب بين 21 و25 مارس المقبل في العاصمة الليبية طرابلس، حسبما أعلنه المنظمون.

وسيتنافس خلال هذا المهرجان الى جانب حوالي خمسين فيلما قصيرا آخر كل من "Je raconterai tout à dieu" (سأحكي كل شيء لله) للمخرج محمد بن عبد الله والفيلم الخيالي القصير "لعنة بين الظلال" (Curse within shadows) للمخرج عماد غجاتي.

ويتطرق الفيلم القصير "لعنة بين الظلال" الذي فاز بالعديد من الجوائز في تظاهرات سينمائية في الجزائر وعلى مدار 15 دقيقة الى التلاعب بالرأي العام الدولي عن طريق الدعاية الاعلامية التي تبعد انتباه الناس عن المشاكل الحقيقية.            

ويروي الفيلم القصير "سأحكي كل شيء لله" على مدار 8 دقائق قصة جندي وارهابي يتواجهان في ساحة الوغى ولا تبقى سوى رصاصة واحدة.

ومن بين الافلام الأخرى المشاركة في المنافسة "آم" للسورية ريم عبد العزيز و "15 :19" للسوري رامي نضال و"الثلج الدافئ" للعراقي عدنان شنار.

ويهدف هذا المهرجان الذي تأسس سنة 2017 من طرف منظمة إيراتو للإعلام والثقافة والأول من نوعه في ليبيا الى تشجيع الشباب السينمائيين الشباب وتوجيه ابداعاتهم نحو مواضيع تتعلق بالدفاع عن حقوق الانسان وترقية ثقافة حقوق الانسان في ليبيا.

ويعمل المهرجان على استخدام السينما "كمنبر لإدانة الاعتداءات على حقوق الانسان وحقوق الطفل وبعض الظواهر مثل الانتشار غير الشرعي للأسلحة.

آخر تعديل على السبت, 08 شباط/فبراير 2020 11:42
كلـمات مفتـاحيــة :
فيلمان قصيران جزائريان يتنافسان في مهرجان إيراتو السينمائي في ليبيا
  أدرج يـوم : السبت, 08 شباط/فبراير 2020 11:39     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 3 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.08

إنطلاق قافلة تضامنية لفائدة المناطق النائية بولايتي المسيلة وبرج بوعريريج

20.02.08

قضية اتصالات الجزائر- مجمع كونسوتال الايطالي: محكمة لاهاي تفصل لصالح الجزائر

20.02.08

فيلمان قصيران جزائريان يتنافسان في مهرجان إيراتو السينمائي في ليبيا

20.02.08

هزة أرضية بقوة 6ر3 درجات بالعوانة

20.02.08

مصارعة حرة: المنتخب الجزائري للأواسط يحل ثانيا حسب الفرق

20.02.08

الدورة 33 لقمة لاتحاد الافريقي: إسكات البنادق من أجل أفريقيا مزدهرة ومتطورة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.02.03

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

20.02.03

باتنة: نظام جديد لتحويل السيارات إلى استعمال غاز البترول المميع وقود

20.02.03

صناعة الألبان: إيرلندا ترغب في تجسيد شراكات استراتيجية مع الجزائر

20.02.04

حوادث المرور: الرئيس تبون يأمر بتشديد الإجراءات ضد السلوك الإجرامي في السياقة

20.02.06

رئيس الجمهورية يصدر عفوا لفائدة 6294 محبوسا

20.02.05

النص الكامل لبيان اجتماع الحكومة