المهرجان الدولي للمونودراما النسائي بالوادي: تتويج "أنا كارمن" كأحسن عرض

وافتك هذا العرض المونودرامي من تأليف وأداء وسينوغرافيا وإخراج الممثلة سماء إبراهيم ب"جدارة"، حسب تقرير لجنة التحكيم، جائزة أحسن عرض للإبداع المسرحي المونودرامي.
ويتناول هذا العرض الذي قدم في قالب غنائي استعراضي كوميدي واعتمد العمل على المزج بين معزوفات موسيقية عالمية وبين مقاطع موسيقية للفنان أيمن خياط، طرائق البحث المختلفة لكل أنثى (كارمن) عن معاني الحب والحرية في عالم متغير تواجهه تقاليد وأعرف وشرائع لقوانين وضعية وأخرى إلاهية.
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وعادت الجائزة الثانية لتعاونية "أنيس" الثقافية بسطيف عن العرض المونودرامي "أهات" من أداء الفنانة الممثلة المسرحية "أميرة هيلدة" وتأليف وإخراج العمري كعوان، وهو مونولوج كوميدي تطرق من خلال دور "حدة" وهي قابلة عانس وذات شخصية قوية تعمل بدار الولادة، إلى معاناة المرأة في دور الولادة وكذلك معاناة المرأة العاملة في مجتمع رجولي.
وعادت الجائرة الثالثة إلى جمعية النجم التمثيلي للمسرح بقفصة (تونس) عن العرض المونودرامي "ذات يوم" من أداء الممثلة المسرحية عواطف مبارك، تناول تعاطي المجتمع مع مفهوم وأدوات ''السوسيال ميديا''.
وقدمت جائزة لجنة التحكيم إلى جمعية ''أسود وأبيض'' للمسرح (المغرب) عن العرض المونودرامي "سبعة نساء".
وشارك على مدار أربعة (4) أيام كاملة في تفعيل فقرات برنامج هذه التظاهرة ذات الطابع المسرحي 11 فرقة تنشط في مجال مسرح (مونودراما) قادمة من تسعة (9) دول (فلسطين ومصر وتونس والعراق والمغرب وليبيا وسوريا وإسبانيا والجزائر البلد المنظم).
وتتخلل هذه التظاهرة الثقافية التي حملت أسم المرحومة صونيا الجزائرية (ممثلة ومخرجة مسرحية وافتها المنية في 13 ماي 2018) ثلاثة ورشات تكوينية موجهة إلى المهتمين بفن المونودراما المسرحي (السينوغرافيا والتمثيل وكتابة المونودرام).
كما تضمن برنامج المهرجان الدولي للمونودراما النسائي الذي اختير له شعار "المسرح ... إبداع يترجم الواقع"، أربعة (4) محاضرات أكاديمية على صلة مباشرة بفن المونودراما (التجربة التونسية في مسرح المرأة وتجربة المرحومة صونيا في المسرح الجزائري والنص بين السرد والمعالجة والتجربة الليبية في مسرح المرأة).
يذكر أن النسخة الأولى من المهرجان الدولي للمونودراما (الوادي:2-5 فيفري 2020) والذي تحتضنه دار الثقافة محمد الأمين العمودي، من تنظيم جمعية الستار للإبداع المسرحي.