Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

معرض للصور الفوتوغرافية يرصد محطات هامة من تاريخ جمهورية التشيك

  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 شباط/فبراير 2020 09:20     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 16 مرات
معرض للصور الفوتوغرافية يرصد محطات هامة من تاريخ جمهورية التشيك

الجزائر - يختزل معرض الصور الفوتوغرافية "30 سنة من الثورة المخملية" الذي يحتضنه رواق باية بقصر الثقافة بالجزائر العاصمة بدءا من يوم الثلاثاء والى غاية 22 من الشهر الجاري ذكريات الثورة التي قادها الشباب والطلبة لمناهضة النظام القائم آنذاك (1989) من خلال صور مظاهرات عارمة اجتاحت الشوارع والأماكن العمومية.

يعيد هذا المعرض الذي أشرفت على تدشينه اليوم سفيرة جمهورية التشيك بالجزائر السيدة لنكا بوكورنا من خلال حوالي 30 صورة فوتوغرافية من إبداع مصورين محترفين وأيضا صحافيين وأناس عادين إلى الذاكرة أحداثا مصيرية بالنسبة لهذا البلد الذي عرف بفضل تلك الأحداث مستقبلا مختلفا.

خلدت عدسات مصورين محترفين على غرار دانا كيندروفا وجيري ساك باحث في معهد التاريخ في أكاديمية العلوم التشيكية أحداث تاريخية غيرت مجرى مسارهم ابتداء من 17 نوفمبر 1989 حيث سلطوا الضوء على أحداث محددة كان لها دور فعال في تغيير مستقبل بلدهم.

ومن بين أهم الأحداث التي جسدها المعرض من خلال صور فوتوغرافية باللونين الأبيض والأسود مظاهرات الطلبة وأيضا اجتياح مختلف فئات الشعب للأماكن العمومية والمؤسسات بصفة سلمية معبرين على الطوق إلى حياة أفضل تتنفس الجرية والأمل.

كما ركزت العديد من الصور المعروضة على لحظات مغادرة الجنود السوفيات لبلدهم بعد تواجد لأكثر من 20 سنة وأيضا صور عن تفكيك المدرعات والأسلحة و الأسلاك الشائكة على الحدود.

واحتفى المعرض أيضا بالطالب جان بالاش الذي أضرم النار في جسده احتجاجا على الهيمنة السوفياتية على بلده سنة 1969 عقب ربيع براغ في 1968.

وقد أسفرت تلك "الثورة المخملية" على مدى عقود قيام دولة التشيك (1989) بعد انقسام تشكوسلوفاكيا، التي كانت تتشكل من التشيك وسلوفاكيا.

عرضت هذه المجموعة من الصور - التي ترصد مراحل وأحداثا مصيرية في تاريخ التشيك - في تونس.

آخر تعديل على الأربعاء, 05 شباط/فبراير 2020 10:37
كلـمات مفتـاحيــة :
معرض للصور الفوتوغرافية يرصد محطات هامة من تاريخ جمهورية التشيك
  أدرج يـوم : الأربعاء, 05 شباط/فبراير 2020 09:20     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 16 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.02.05

الفلاحة الجبلية: ضرورة الاستفادة من تجارب الماضي لتحقيق تنمية مستدامة شاملة

20.02.05

البطولة الافريقية للمصارعة (اليوم الأول) أشبال وشبلات: الجزائر تتوج حسب الفرق

20.02.05

مياه: وضع نظام قراءة العداد عن بعد بالنسبة للمستهلكين الكبار

20.02.05

التوقيع على اتفاقية شراكة بين الشركة الوطنية للتأمين وحاضنة الشركات الناشئة الجزائرية

20.02.05

فيروس كورونا: اجتماع استثنائي للجنة التقنية لأوبيك يومي الثلاثاء والاربعاء بفيينا

20.02.05

وزير التجارة يقوم بزيارة تفقدية فجائية لمدارس التكوين التابعة للقطاع بالعاصمة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.02.03

النص الكامل لبيان اجتماع مجلس الوزراء

20.02.03

باتنة: نظام جديد لتحويل السيارات إلى استعمال غاز البترول المميع وقود

20.02.03

صناعة الألبان: إيرلندا ترغب في تجسيد شراكات استراتيجية مع الجزائر

20.02.04

حوادث المرور: الرئيس تبون يأمر بتشديد الإجراءات ضد السلوك الإجرامي في السياقة

20.02.04

انقلاب حافلة لنقل المسافرين بسوق أهراس: هلاك 8 أشخاص و جرح 22 آخرين

20.02.03

صدور المرسوم المتعلق بوضع منظومة وطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية