البوكر 2020: روايتان جزائريتان في القائمة القصيرة

مراكش - اختيرت الروايتان الجزائريتان "الديوان الاسبرطي" لعبد الوهاب عيساوي و"حطب سراييفو" لسعيد خطيبي ضمن ستة أعمال في القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر 2020) وفقا للمنظمين.

وسيتنافس "الديوان الاسبرطي" (دار "ميم") و"حطب سراييفو" (منشورات "الاختلاف") في القائمة القصيرة إلى جانب "فردقان" للمصري يوسف زيدان و"ملك الهند" للبناني جبور دويهي وكذا "الحي الروسي" للسوري خليل الرز بالإضافة إلى "التانكي" للعراقية عالية ممدوح.

وتم الإعلان عن هذه القائمة القصيرة بمراكش بالمغرب في مؤتمر صحفي نشطته لجنة التحكيم التي يترأسها الناقد العراقي محسن جاسم الموسوي وتضم بين أعضائها الروائي الجزائري أمين الزاوي.

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وتبلغ قيمة الجائزة العالمية للرواية العربية 50 ألف دولار تقدمها دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي تحت رعاية مؤسسة جائزة البوكر في لندن.

ومن المنتظر أن يعلن عن اسم الفائز في 14 أبريل المقبل عشية افتتاح معرض أبو ظبي الدولي للكتاب بالإمارات.

وكانت الروائية اللبنانية هدى بركات قد حازت طبعة 2019 للجائزة عن عملها "بريد الليل".