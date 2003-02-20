أكثر من 32 ألف زائر للقصر الملكي لتلمسان في 2019

تلمسان- استقطب القصر الملكي الواقع داخل قلعة المشور بتلمسان والذي أصبح مع مرور السنين وجهة سياحية حقيقية, أكثر من 32.000 زائر في سنة 2019, حسبما استفيد يوم الاثنين من مديرة ذات المرفق.

وقد سمح هذا العدد المتزايد من الزوار من داخل الوطن وخارجه بتحقيق مداخيل تجاوزت 6 ملايين دج في سنة 2019, كما أبرزته راضية بن حاجي, لافتة الى أن هذه الأرقام تضعه في صدارة المواقع السياحية والمتاحف الأكثر مزارا بمدينة الزيانيين.

وتبذل جهود على مدار السنة لتعزيز الزيارات بإقامة معرض دائم لأجمل الأزياء الجزائرية التقليدية داخل القصر الملكي, مثل البلوزة و القفطان وكذا الشدة التلمسانية التي تم تصنيفها في 2012 ضمن التراث العالمي.

وفي معظم الأحيان وخلال فترات الذروة لموسم الاصطياف, فان الشدة مقترحة للسائحات اللاتي يرغبن في ارتداءها مع أخذ صور تذكارية مقابل مبلغ مالي رمزي.

ومن جهة أخرى, يتم إحياء أبرز الاحتفالات الدينية والوطنية على غرار المولد النبوي الشريف ويناير وغيرها وشهر التراث داخل القصر, بغية الحفاظ على التقاليد والعادات الخاصة بمختلف مناطق الولاية.

ويضم هذا الموقع الذي تم تدشينه خلال تظاهرة "تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011 ", أيضا رواق للمعارض في مكان الثكنة القديمة التي شيدت خلال الحقبة الاستعمارية أين يتم عرض الأزياء التقليدية باعتماد تقنية تكنولوجية, مثلما أوضحته ذات المسؤولة, التي أشارت الى أن الرواق المقبب يقدم للزوار مجموعة ثرية من الأزياء الاحتفالية من مختلف مناطق الوطن.

وقد أعيد بناء القصر الملكي وفق مخطط أحد القصور الخمسة التي كانت تضمها القلعة في عهد الزيانيين. وسيحتضن في مارس القادم تصوير جانب من فيلم تاريخي بعنوان "الملكة الأخيرة" والذي يسرد تاريخ آخر أميرة لمملكة الجزائر العاصمة زفيرة, حسبما أعلنه ذات المصدر .