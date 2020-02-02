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يوسف وغليسي يفوز بجائزة الابداع الشعري في النقد

  أدرج يـوم : الأحد, 02 شباط/فبراير 2020 19:36     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 5 مرات
يوسف وغليسي يفوز بجائزة الابداع الشعري في النقد

الجزائر- فاز الشاعر والجامعي الجزائري يوسف وغليسي بجائزة الابداع الشعري في مجال النقد التي تنظمها مؤسسة عبد العزيز سعود البابطين الثقافية بالكويت, حسب ما كشفته المؤسسة يوم الأحد عن بحثه الموسوم ب"التحليل الموضوعاتي للخطاب الشعري".

وصدرت الدراسة المتوجة عن منشورات جسور بالجزائر سنة 2017 وتعتبر عملا مكملا لمشروع وغليسي النقدي الذي يمتد لأزيد من ثلاثين سنة أصدر خلالها عشرات الدراسات والمساهمات النقدية وأشرف على بحوث ودراسات في المجال.

وحاز وغليسي الجائزة مناصفة مع الناقد الاردني أحمد الزغبي مؤلف كتاب "تجليات الشعر المعاصر", فيما حصل على جائزة أفضل ديوان شعري التونسي عبد العزيز الهمامي عن مجموعته "هديل الغيمة" والمصري عبد الله الشوربجي عن مجموعته "العاشقان".

وعادت جائزة أفضل قصيدة للشاعرتين التونسية كوثر الزين واليمنية نجود القاضي عن قصيدتيهما "شطحات" و"غد خارج النص" على التوالي, وحصل الشاعر السوري مصطفى عكرمة على الجائزة التكريمية.

وفي فئة الشباب حازت الشاعرة السورية إباء الخطيب على جائزة أفضل ديوان عن مجموعتها "بأي جرح ألمسك" وظفر البحريني علي حسن إبراهيم بجائزة أفضل قصيدة عن نصه "كما النبيون والتجلي الحر".

سبق ليوسف وغليسي أن توج بجوائز أخرى من بينها جائزة الشيخ زايد سنة 2009 عن كتابه "إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد" وصدرت له الكثير من الدراسات من بينها "مناهج النقد الأدبي" و"الشعريات والسرديات, قراءة اصطلاحية في الحدود والمفاهيم" بالإضافة إلى دواوينه الشعرية وعلى رأسها مجموعة "تغريبة جعفر الطيار".

آخر تعديل على الأحد, 02 شباط/فبراير 2020 20:09
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يوسف وغليسي يفوز بجائزة الابداع الشعري في النقد
  أدرج يـوم : الأحد, 02 شباط/فبراير 2020 19:36     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 5 مرة   شارك

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