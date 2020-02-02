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مسجد باريس الكبير: تنصيب المجلس الأعلى للعلوم والثقافة

  أدرج يـوم : الأحد, 02 شباط/فبراير 2020 12:05     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 10 مرات
مسجد باريس الكبير: تنصيب المجلس الأعلى للعلوم والثقافة

الجزائر - تم يوم السبت تنصيب المجلس الأعلى للعلوم والثقافة لمسجد باريس الكبير، حسبما جاء في بيان للمجلس.

وأشرف عميد مسجد باريس الكبير، شمس الدين حفيظ، على تنصيب هذا المجلس الذي عيّن على رأسه البروفيسور أحمد جبار، مكلفا إياه بتشكيل فرقة من الكفاءات التي يمكنها اتمام المهام التي ستوكل إليها على أحسن وجه.

وحسب البيان، يهدف هذا المجلس خاصة إلى "التعريف بإسهامات الحضارة الإسلامية في المجالات العلمية والثقافية  بالإضافة إلى الواقع المعيش للمجتمعات الإسلامية الحديثة والعلاقات بين الفضاء الإسلامي والفضاءات الدينية أو الثقافية الاخرى"، مضيفا أنه "يمكن لذلك ان يتحقق مبدئيا من خلال دورات شهرية للندوات بمسجد باريس +اربعاء المعرفة+".

واوضح المصدر ذاته أن "برنامج المجلس يتضمن كذلك توفير تكوين تكميلي لفائدة الدعاة المسلمين بفرنسا حول مضمون التراث الثقافي والعلمي للحضارة الاسلامية ودوره في الحوار بين الثقافات والاديان".

آخر تعديل على الأحد, 02 شباط/فبراير 2020 12:06
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مسجد باريس الكبير: تنصيب المجلس الأعلى للعلوم والثقافة
  أدرج يـوم : الأحد, 02 شباط/فبراير 2020 12:05     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 10 مرة   شارك

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