الأيام الثانية للفيلم القصير: دعوة إلى المشاركة

الجزائر - وجهت الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي دعوة للسينمائيين الجزائريين الشباب و مخرجي الأفلام القصيرة للمشاركة في الأيام الثانية للفيلم القصير المزمع تنظيمها في مارس القادم حسبما علم لدى الوكالة.

وأوضح ذات المصدر أن المشاركة مفتوحة أمام مخرجي الأفلام القصيرة و أفلام الخيال و الأفلام الوثائقية التي تم عرضها ما بين 2015 و 2020 في إطار الأيام الثانية للأفلام القصيرة المقررة بالعاصمة يومي 21 و 22 مارس 2020 .

وأشار المصدر الى أنه يتعين على المخرجين السينمائيين إرسال ترشحهم عن طريق البريد الالكتروني لذات الوكالة أو الاتصال بها.

ويذكر أن الطبعة الأولى لهذه الأيام جرت بالجزائر العاصمة في أكتوبر 2019 بانتقاء ثمانية أفلام قصيرة تعرض أغلبيتها لأول مرة أمام الجمهور.

وتهدف هذه الأيام الى اطلاع الجمهور العريض بآخر انتاجات المخرجين الشباب و تزيدهم برؤية أوسع.