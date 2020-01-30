القبض على ارهابي كان مرشحا لتنفيذ عملية انتحارية ارهابية تستهدف المسيرات السلمية -

تسجيل هزة أرضية بشدة 3,4 درجات بولاية بسكرة -

الجزائر تتوج بجائزة التميز العربي في الأداء النهضوي الثقافي -

رياضة مدرسية/سباق ساقية سيدي يوسف : الوفد الجزائري يتوجه الى تونس ب24 عداء -

أمراض المفاصل تمثل مشكلا للصحة العمومية -

غرداية: إحصاء أكثر من 8.360 طائرا مهاجرا بالمنطقة الرطبة سبخة المالح بالمنيعة -

الجزائر ستواصل الاضطلاع ب دور محرك في حل الأزمة الليبية -

جنوب/ شرق: 76 قتيلا في حوادث مرور بالوسط الحضري خلال 2019 -

البليدة: قتيل و انقاذ شخص في حادث انهيار جرف ترابي في الشريفية -

طيران الطاسيلي: استلام العديد من حصص معدات خاصة بالدعم الأرضي -

افتتاح أشغال اللجنة عالية المستوى للاتحاد الافريقي حول ليبيا الخميس في برازافيل -

ارتفاع حجم السلع المعالجة بالموانئ الجزائرية ب1 % سنة 2019 -

الطبعة الثالثة للأيام للصناعة الصيدلانية الجزائرية: ضرورة اتخاذ اجراءات تنظيمية وتحيين الاطار التنظيمي -

الجزائر تجدد دعمها القوي والدائم للقضية الفلسطينية -

قمة برازافيل حول ليبيا: التأكيد على الموقف الافريقي من أجل حل سياسي للنزاع -

مالي: مسار السلام يدخل مرحلة جديدة من الاستقرار -

رئيس الجمهورية يستقبل المجاهد و الوزير الأسبق علي هارون -

صناعة صيدلانية: نحو اتخاذ اجراءات جديدة لمراجعة الأسعار -

التكفل بانشغالات المواطنين أولوية على المدى القريب -