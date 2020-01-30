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الجزائر تتوج بجائزة التميز العربي في الأداء النهضوي الثقافي

  أدرج يـوم : الخميس, 30 كانون2/يناير 2020 13:03     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 15 مرات
الجزائر تتوج بجائزة التميز العربي في الأداء النهضوي الثقافي

الجزائر- تحصلت الجزائر أمس الأربعاء بالقاهرة على جائزة التميز العربي في الأداء النهضوي الثقافي وفق بيان لوزارة الشؤون الخارجية صادر يوم الخميس.

وجاء تتويج الجزائر بهذه الجائزة "تثمينا لجهودها المتواصلة في تحقيق التنمية الثقافية ودعمها القوي للعمل الثقافي العربي المشترك".

وجرى حفل التسليم بمقر جامعة الدول العربية وهذا بمناسبة انعقاد المؤتمر العربي الخامس للثقافة والإبداع الذي نظمته إدارة "الثقافة وحوار الحضارات" بجامعة الدول العربية بالتعاون والتنسيق مع المركز العربي للثقافة والإعلام.

وعرف الحفل حضور دبلوماسي وثقافي رفيع المستوى يتقدمهم رئيس المركز العربي للثقافة والإعلام عبد الله الخشرمي  والأمينة العامة المساعدة لجامعة الدول العربية هيفاء أبو غزالة والأمين العام السابق للجامعة عمرو موسى.

ويعمل المركز العربي للثقافة والإعلام -الذي تأسس بالقاهرة في 2004- على "دعم العمل الثقافي التنويري الحضاري العربي" حيث يرتبط باتفاقية تعاون مع جامعة الدول العربية منذ 2006, وله فروع بالعديد من الدول العربية.

آخر تعديل على الخميس, 30 كانون2/يناير 2020 13:46
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الجزائر تتوج بجائزة التميز العربي في الأداء النهضوي الثقافي
  أدرج يـوم : الخميس, 30 كانون2/يناير 2020 13:03     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 15 مرة   شارك

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