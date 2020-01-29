بشار: وقفة عرفان وتقدير للفنانة نورة قناوة و الفرقة الموسيقية والغناء النسوي "زفانات"

وأوضح رئيس الجمعية بقوله "نظمنا هذا الحفل عرفانا وتقديرا لهؤلاء النساء الفنانات اللائي ساهمن في مجال أسلوبهن الموسيقي في المحافظة على التراث الثقافي الفني بالساورة".

وأشار نور الدين رحو الى أن "نورة قناوة تسجل حضورها في الساحة الفنية المحلية و الوطنية منذ أكثر من 20 سنة و بثلاثة ألبومات ونشاط واسع في التمثيل الفني بالبلدان الأجنبية ( فرنسا و إثيوبيا و المغرب و ألمانيا) بالإضافة إلى الأغنية الشعبية للساورة " وهي تستحق هذا التقدير بالنظر إلى مساهماتها في تثمين التراث الثقافي للمنطقة".

وأضاف المصدر أنه من خلال هذه الفنانة و أعضاء فرقة زفانات "نحيي النساء الفنانات اللائي عملن على ترقية التعبير الفني الذي يعود للآلاف السنين مما ساهم في استدامة جزء هام من الثقافة المحلية و الوطنية".

وتوافد جمهور غفير على هذه التظاهرة التي تميزت بمرور على الخشبة كل من نورة قناوة و " زفانات" بشار وهما اللتان تمكنتا مرة أخرى من إمتاع الجمهور بالأغاني و الموسيقى المستمدة جذورها من عادات و تقاليد موسيقى الديوان و أهل منطقة الساورة.

وقدمت هدايا شرفية لهؤلاء الفنانات بمناسبة هذا الحفل وهو تقدير واعتراف بموهبتهن و مساهمتهن في المحافظة على التراث الثقافي والفني للمنطقة.