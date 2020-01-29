رايغور، بطل خارق بالجزائر العاصمة" شريط مرسوم من ابداع سي صابر محرز  

و تم انجاز هذا الشريط المرسوم باللغة الفرنسية الصادر عن دار النشر داليمان اثر مسابقة نظمتها سفارة بولونيا بالجزائر و محافظة المهرجان الدولي للشريط المرسوم للجزائر العاصمة (فيبدا) لافضل اقتباس لقصة هذا الضابط المعروف بالاسم الرمزي "رايغور".
و يروي هذا العمل المتكون من 16 لوحة مغامرة رايغور في العاصمة منذ وصوله اليها في يوليو 1941 وانشاء خلية مخابرات للدول الحليفة بشمال افريقيا تم انشاؤها في فندق بالعاصمة.
و يعالج الشريط المرسوم في طابع أوروبي دون اي حوارات، مختلف مراحل هيكلة هذا المكتب للمخابرات، بدء بإنشاء مؤسسة تجارية من طرف رايغور لإخفاء نشاطاته المتعلقة بالتجسس و كضابط موظف لأعوان آخرين.
و تمكن الضابط البولوني من التجوال في كامل شمال افريقيا بحجة نشاطاته التجارية حيث تمكن من التوغل في الجيش الفرنسي و حتى من توظيف اعوان في صفوفه الخاصة كما تمكن من وضع شبكات تجسس بقيادة اعوان آخرين بولونيين.
و كان الهدف من هذه المنظمة، مراقبة حركات سُفن الحرب الفرنسية و تسهيل انزال الحلفاء في شمال افريقيا خلال العملية التي أُطلق عليها اسم "عملية تورش".
و ساهمت وكالة مخابرات رايغور في التحكم في جيش فيشي (وهو اسم الحكومة الفرنسية المساندة لألمانيا النازية) من اجل تسهيل الانزال في الجزائر و المغرب في نوفمبر 1942، بالإضافة الى 100.000 جندي من القوات الحليفة.
و في نهاية الحرب العالمية قلد رايغور "بوسام الإمبراطورية البريطانية" من اجل مساهمته في حملة الحلفاء في شمال افريقيا.و في ذات السياق قامت سفارة بولونيا بالجزائر بإصدار دليل مرفوق بصور باللغتين الفرنسية و البولونية لمدينة الجزائر العاصمة حول آثار ميكزيسلاف سلوفيكوفسكي من انجاز الفنان البولوني جيدرزاي جيلنسكي.
و يتطرق دليل العاصمة هذا الى أماكن عديدة مثل كاتدرائية السيدة الافريقية و فندق سان جورج (الجزائر حاليا) و مقاهي و مطاعم اخرى كلها شاهدة على النشاطات السرية للضابط البولوني و أعوانه خلال اقامته بالجزائر العاصمة.