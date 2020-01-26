Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الفنان نور الدين شقران ينظم معرضا حول موسيقى الجاز بالجزائر العاصمة

  أدرج يـوم : الأحد, 26 كانون2/يناير 2020 09:59     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 14 مرات
الفنان نور الدين شقران ينظم معرضا حول موسيقى الجاز بالجزائر العاصمة

الجزائر- دشن الرسام نور الدين شقران يوم السبت بالجزائر العاصمة معرضا للرسم المعاصر تحت عنوان "تحية تكريمية للجاز" أحيا من خلاله هذا النوع الموسيقي إذ نجح في مد الجسور بين الموسيقى والفن المرئي.

ويسلط هذا المعرض الذي نظمته الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي بدار عبد اللطيف (العاصمة) الضوء على موسيقى الجاز نظرا للحرية التي تعبر عنها بالإضافة إلى التأمل والمكانة المرموقة التي يحتلها الخيال.

وقد كرّم السيد شقران في المعرض الاول أشهر فناني الجاز الامريكيين مثل إيلا فيتزجيرالد ولويس أرمسترونغ و دوك إلينغتون ومايلز دافيز من خلال لوحات رسم عليها مختلف الآلات (غيتاره, ساكسوفون, بيانو ...) ونحتت أسماؤهم عليها.

وأوضح الفنان أنه لا يحاول إعادة رسم الآلات كما هي ولكن كما "يرى رمزية الإبداع فيها".

أما المعرض الثاني فقد خصصه للأصول الافريقية للجاز وللآلات الموسيقية وهو ما عكسته اللوحات التي رسم عليها موسيقيون وآلات موسيقية تقليدية وراقصون أفارقة.

للإشارة فإن شقران كان مغني جاز في شبابه وهو ما ساعده في الانصهار في هذا الطبع الموسيقي من خلال لوحاته: "الجاز في الجزائر" و "أفرو جاز" و "الجاز قناوة".

وقد أعاد الفنان المعروف باستخدامه للرموز البربرية والشمال أفريقية, رسم البدلة التقليدية والزرابي وحتي الأوشام في بعض رسوماته.

للتذكير, ولد نور الدين شقران عام 1942 ودرس الهندسة والفنون الجميلة بالجزائر العاصمة بمحمد اسياخم. وينتمي الفنان إلى مجموعة "أوشام" وهو تيار فني يحيي التراث الثقافي الجزائري والشمال أفريقي.

ويتواصل معرض "تحية تكريمية للجاز" إلى غاية 7 فبراير المقبل.

كلـمات مفتـاحيــة :
الفنان نور الدين شقران ينظم معرضا حول موسيقى الجاز بالجزائر العاصمة
  أدرج يـوم : الأحد, 26 كانون2/يناير 2020 09:59     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 14 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.26

المسيلة: 5 قتلى و 31 جريحا في حادث سير بعين الحجل

20.01.26

سباحة/ بطولة الجزائر المفتوحة: المجمع البترولي يتوج باللقب عن جدارة واستحقاق

20.01.26

الرئيس تبون يستقبل العميد الجديد لمسجد باريس الكبير

20.01.26

الفنان نور الدين شقران ينظم معرضا حول موسيقى الجاز بالجزائر العاصمة

20.01.26

السفير الصحراوي يشيد بموقف الجزائر الرافض لتنظيم البطولة الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة…

20.01.26

خريطة طريق "جادة" و"واقعية" لإصلاح المنظومة المسرحية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.01.23

النص الكامل للمقابلة الصحفية التي أجراها الرئيس تبون مع مجموعة وسائل الإعلامية الوطنية

20.01.20

حادث مرور الوادي: ارتفاع حصيلة الموتى إلى 13 قتيلا

20.01.20

الندوة الدولية حول ليبيا ببرلين: التأكيد على دعم الاتفاق السياسي كإطار فعال لحل الأزمة

20.01.20

مونديال-2022 (الدور التصفوي الثاني/إفريقيا): الجزائر تتعرف على منافسيها يوم الثلاثاء

20.01.21

الجزائر تتولى رئاسة مؤتمر نزع السلاح بجنيف

20.01.21

أسبوع أفلام المقاومة والتحرير: تكريم المجاهدة جميلة بوحيرد في حفل افتتاح التظاهرة