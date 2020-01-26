Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

خريطة طريق "جادة" و"واقعية" لإصلاح المنظومة المسرحية

  أدرج يـوم : الأحد, 26 كانون2/يناير 2020 09:21     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 8 مرات
خريطة طريق &quot;جادة&quot; و&quot;واقعية&quot; لإصلاح المنظومة المسرحية صورة وأج

الجزائر - قالت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة يوم السبت بالجزائر العاصمة أن قطاعها "يعمل على خريطة طريق جادة وواقعية" لإصلاح المنظومة المسرحية بإشراك جميع المسرحيين.

وأوضحت بن دودة في حفل تكريم أعضاء مسرحية "جي بي أس" المتوجة مؤخرا بجائزة القاسمي لأحسن عرض مسرحي عربي- أن تحقيق هذه الخريطة لن يكون "إلا باشراك جميع الكفاءات في ظل الشفافية والثقة" كما قالت.

وأضافت في هذا الإطار أن قطاعها "سيفتح باب الحوار واسعا من خلال جلسات" تضم الفنانين والمهتمين بالمسرح قصد "تشخيص +المرض+ وتجاوزه".

وأوضحت الوزيرة أنها ستقف إلى جانب المسرحيين لـ "تحرير المسرح من الأمراض البيروقراطية وسوء التسيير .." التي "فتحت الباب أمام الرداءة التي همشت المبدعين الحقيقيين" على حد قولها.

كما وعدت بأن يكون باب الوزارة "مفتوحا مادامت هناك إرادة" عبر عنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بأن تشق الجزائر "طريقها نحو جمهورية جديدة" تتبنى "القطيعة مع كل السلوكات والثقافات البائدة".

ومن جهة أخرى ولدى تطرقها لتتويج حنان مهدي عن نصها "رجل الثلج الأحمر" بالمرتبة الثالثة لمسابقة النص المسرحي الموجه للطفل خلال نفس المهرجان اعتبرت بن دودة بأن مسرح الطفل سيكون أيضا "رهاننا الأكبر" في هذه المرحلة.

ومنحت "جي بي أس" -التي ألفها وأخرجها للمسرح الوطني الجزائري محمد شرش ال - خلال هذا التكريم جائزة مالية بقيمة مليون دينار جزائري.

آخر تعديل على الأحد, 26 كانون2/يناير 2020 09:30
كلـمات مفتـاحيــة :
خريطة طريق "جادة" و"واقعية" لإصلاح المنظومة المسرحية
  أدرج يـوم : الأحد, 26 كانون2/يناير 2020 09:21     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 8 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.26

الفنان نور الدين شقران ينظم معرضا حول موسيقى الجاز بالجزائر العاصمة

20.01.26

السفير الصحراوي يشيد بموقف الجزائر الرافض لتنظيم البطولة الإفريقية لكرة القدم داخل القاعة…

20.01.26

خريطة طريق "جادة" و"واقعية" لإصلاح المنظومة المسرحية

20.01.26

العديد من الملفات في برنامج زيارة الرئيس التركي الى الجزائر الأحد

20.01.26

عصماني يدعو الى توحيد الجهود من أجل اخراج البلاد من الوضعية الصعبة التي تواجهها

20.01.26

رئيس الجمهورية يجري حركة جزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.01.23

النص الكامل للمقابلة الصحفية التي أجراها الرئيس تبون مع مجموعة وسائل الإعلامية الوطنية

20.01.20

حادث مرور الوادي: ارتفاع حصيلة الموتى إلى 13 قتيلا

20.01.20

الندوة الدولية حول ليبيا ببرلين: التأكيد على دعم الاتفاق السياسي كإطار فعال لحل الأزمة

20.01.20

مونديال-2022 (الدور التصفوي الثاني/إفريقيا): الجزائر تتعرف على منافسيها يوم الثلاثاء

20.01.21

الجزائر تتولى رئاسة مؤتمر نزع السلاح بجنيف

20.01.21

أسبوع أفلام المقاومة والتحرير: تكريم المجاهدة جميلة بوحيرد في حفل افتتاح التظاهرة