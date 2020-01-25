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تيارت : العرض الشرفي لمسرحية" مجانين ولكن..."

  أدرج يـوم : السبت, 25 كانون2/يناير 2020 17:51     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 4 مرات
تيارت : العرض الشرفي لمسرحية&quot; مجانين ولكن...&quot;

تيارت - احتضنت دار الثقافة "علي معاشي" لتيارت أمسية اليوم السبت العرض الشرفي الأول لمسرحية "مجانين ولكن..." من إنتاج فرقة المشعل للمسرح من ولاية تيارت.

وتناولت المسرحية التي أخرجها عبد القادر دقيش ومن تأليف الفنان مصطفى يحياوي قضايا اجتماعية كالشغل والحرقة والفقر وقضايا سياسية وطنية ودولية وأخرى تتعلق بالفن والثقافة وغيرها من القضايا الأخرى التي عايشها المجتمع الجزائري عبر فترات متعاقبة.

وتم عرض هذا العمل المسرحي في مدة حوالي 50 دقيقة دارت مشاهده في ديكور واقعي حيث تفاعل الجمهور مع هذا العمل الذي امتزجت فيه الكوميديا والتراجيديا مع حركات الممثلين.

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وأفاد المخرج عبد القادر دقيش على هامش العرض الشرفي أن هناك عرض آخر موجه للأطفال في طور الإنتاج من إخراجه بعنوان "دلال وعالم الخيال" " كتبت نصه الفنانة منال بوتمرة إحدى ممثلات في مسرحية" مجانين ولكن ...".

وأكد قادة قنبيز مدير دار الثقافة "علي معاشي" أن هذا العمل المسرحي "سيحظى بكل الاهتمام من طرف دار الثقافة من أجل أن يعرض في مختلف مناطق الوطن، سواء من خلال التبادل الثقافي أو من خلال تمثيل تيارت في المهرجانات الجهوية والوطنية".

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تيارت : العرض الشرفي لمسرحية" مجانين ولكن..."
  أدرج يـوم : السبت, 25 كانون2/يناير 2020 17:51     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 4 مرة   شارك

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