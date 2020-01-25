أسبوع من الأنشطة الثقافية

الجزائر - تميز المشهد الثقافي للأسبوع المنصرم برزنامة متنوعة من الانشطة الثقافية و الفنية شملت فعاليات تتعلق بالموسيقى و الرقص و الشعر و الفن التشكيلي .

- أكد متدخلون الخميس ببسكرة في اختتام الملتقى الوطني للشعر الشعبي الموسوم ب " أثر الشعر الشعبي في كتابة التاريخ" على أن القصيدة الشعرية الشعبية "تعد بمثابة وثيقة تؤرخ لحقب تاريخية متعاقبة".

- كشف الأربعاء رئيس مكتب المعالم والمواقع الأثرية بالمديرية المحلية للثقافة بتبسة ان التقديرات الأولية تشير إلى احتمال أن يكون الموقع الذي اكتشفت به اللوحة الفسيفسائية الجديدة بمنطقة تيفاش ببلدية نقرين "165 كلم جنوب تبسة" عبارة عن حمام معدني يعود للحقبة الرومانية.

- كرمت النسخة الأولى من أسبوع أفلام المقاومة والتحرير خلال حفل افتتاحها الاثنين بتونس المجاهدة الجزائرية جميلة بوحيرد تقديرا لها ولدورها ودور المرأة الجزائرية عموما في مقاومة الاستعمار الفرنسي لبلادها.

- قدمت الفرقة الروسية العريقة لباليه مدينة "سانت بيترسبورغ"، الاثنين بالجزائر العاصمة, العرض المشهور للباليه الراقص بعنوان "الأميرة النائمة" الذي ألفه فنانان كبيران في نهاية القرن التاسع عشر.

- فقدت الأسرة الفنية وخاصة المسرحية بولاية باتنة الممثلة ومصممة العروض المسرحية لبنى بلقاسمي في حادث لمرور وقع ليلة السبت إلى الأحد بسطيل بوادي سوف.

- تم السبت بالجزائر العاصمة, تدشين معرض جماعي للأعمال المعاصرة حول موضوع الابداع الذي تم طرحه في أسلوب تجريدي, من طرف الفنانين التشكيليين مراد عبد اللاوي و جمال طالبي و محمد شافة وزاني من تنظيم المؤسسة الثقافية أحمد و رباح عسلة.

افتتحت السبت فعاليات المعرض الفني الجماعي بمتحف الفن الحديث والمعاصر لوهران (مامو) بعرض ضم ابداعات 33 فنانا تشكيليا بلمسات فنية متنوعة و ذلك بمناسبة احياء الذكرى ال37 لتأسيس الاتحاد الوطني للفنون الثقافية أكثر من 80 لوحة فنية من توقيع 33 رساما.

- اوضح الاحد الأستاذ بجامعة تيارت والباحث في التراث الجزائري الدكتور محمد بن بوزيان خلال تنشيطه لمحاضرة بتيسمسيلت بعنوان "الثقافة الأمازيغية الجزائرية...موروث أصيل وعريق" "بأن "ثراء الثقافة الأمازيغية يظهر جليا في بروز روائيين جزائريين كتبوا عن تراثنا الأمازيغي الأصيل وتناولوه في رواياتهم على غرار مولود فرعون ومولود معمري".

- استلم متحف المجاهد لولاية تيسمسيلت مؤخرا من مجموعة من شباب ولاية أم البواقي بقايا مقذوفات مستعملة خلال الفترة الاستعمارية, حسبما علم الأربعاء لدى مدير هذه المؤسسة التي تعنى بالذاكرة الوطنية.

- انطلقت السبت بدار الثقافة "علي معاشي" بتيارت تصفيات مسابقة "ملكة التميز" الثقافي و الإبداعي في طبعتها الأولى بمشاركة 14 طالبة جامعية, حسبما أفاد به مدير دار ثقافة.