Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تبسة: اكتشاف لوحة فسيفسائية جديدة ببلدية نقرين

  أدرج يـوم : الخميس, 23 كانون2/يناير 2020 12:11     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 10 مرات
تبسة: اكتشاف لوحة فسيفسائية جديدة ببلدية نقرين

تبسة - اكتشف مواطن يقطن بمنطقة "تيفاش" التابعة إقليميا لبلدية نقرين (165 كلم جنوب تبسة) يوم الثلاثاء لوحة فسيفسائية جديدة حسب ما أفاد به رئيس المجلس الشعبي البلدي لهذه الجماعة المحلية رمضاني الجموعي.

وأوضح ذات المسؤول لـوأج، أن هذا المواطن اكتشف هذه اللوحة الفسيفساء عندما كان يقوم بأشغال حفر بمزرعته الخاصة فقام إثر ذلك بإبلاغ الجمعية المحلية لإحياء السياحة والتراث والمحافظة على البيئة بنقرين والتي اتصلت بدورها برئيس البلدية.

وأكد السيد الجموعي أنه قام من جهته بإبلاغ كل من سلطات الولاية و المديرية المحلية للثقافة و المركز الوطني للبحث في علم الآثار بهذا الاكتشاف الجديد بهدف "الإسراع في حماية القطعة الأثرية المكتشفة" مشيرا إلى أن سكان المنطقة "يسهرون على حماية هذا الاكتشاف إلى حين وصول فريق الخبراء في المجال".

من جهتها أوفدت وزارة الثقافة فور إبلاغها بالموضوع فريقا من الخبراء من المركز الوطني للبحث في علم الآثار لمعاينة هذا الاكتشاف و تحديد الفترة التاريخية التي تعود إليها هذه القطعة الأثرية واتخاذ الإجراءات الاستعجالية لحمايتها بالتنسيق مع السلطات المحلية المدنية والعسكرية وفقا لما ورد في بيان إعلامي صادر عن ذات الوزارة.

إقرأ أيضا :   تبسة: "احتمال أن يكون موقع الفسيفساء الجديدة المكتفشة بنقرين عبارة عن حمام معدني يعود للحقبة الرومانية"

من جانبه، أكد المستشار الإعلامي للجمعية البلدية لإحياء السياحة والتراث والمحافظة على البيئة بنقرين لخضر حامي أن هذه البلدية "تزخر بعديد القطع الأثرية التي لم يتم اكتشافها بعد" مشيرا إلى حرص كافة أعضاء الجمعية على تحسيس المواطنين بـ"ضرورة الحفاظ على هذه الاكتشافات وحمايتها من التخريب".

وأضاف المتحدث أن هذه الجمعية تسعى بالتنسيق مع السلطات المحلية والولائية إلى إنشاء متحف أثري على مستوى ذات البلدية من شأنه أن يضم القطع الأثرية المكتشفة وعرضها للجمهور.

للتذكير، فقد تم مطلع يناير الجاري اكتشاف لوحة فسيفسائية أثرية بمنطقة "عين بودياس" بذات الجماعة المحلية، لكنها تعرضت للتخريب من طرف مجهولين و ذلك قبل أن توفد وزارة الثقافة  لجنة من المختصين في ترميم الفسيفساء، حيث تم نزعها من المكان الذي اكتشفت فيه على أن يتم تحويلها "عما قريب" إلى ورشة مختصة بولاية تيبازة لترميمها.

آخر تعديل على الخميس, 23 كانون2/يناير 2020 12:11
كلـمات مفتـاحيــة :
تبسة: اكتشاف لوحة فسيفسائية جديدة ببلدية نقرين
  أدرج يـوم : الخميس, 23 كانون2/يناير 2020 12:11     الفئـة : ثقــافــة     قراءة : 10 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.01.23

حوادث المرور: وفاة 13 شخصا واصابة 341 اخرين خلال اسبوع على مستوى المناطق الحضرية

20.01.23

توقيف ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بسكيكدة وخنشلة

20.01.23

بولمرقة تستنكر إقدام المغرب على تنظيم منافسات رياضية في المناطق الصحراوية المحتلة

20.01.23

تسوية الأزمة الليبية: "اجتماع الجزائر هو لقاء لتأكيد ضرورة التنسيق" (بوقادوم)

20.01.23

الرئيس التونسي يمنح وسام الجمهورية التونسية للمجاهدة جميلة بوحيرد

20.01.23

بوقادوم: الجزائر ترفض التدخل الاجنبي وتشجع الليبيين على حل ازمتهم بالطرق  السلمية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

20.01.20

حادث مرور الوادي: ارتفاع حصيلة الموتى إلى 13 قتيلا

20.01.20

مونديال-2022 (الدور التصفوي الثاني/إفريقيا): الجزائر تتعرف على منافسيها يوم الثلاثاء

20.01.21

الجزائر تتولى رئاسة مؤتمر نزع السلاح بجنيف

20.01.20

الندوة الدولية حول ليبيا ببرلين: التأكيد على دعم الاتفاق السياسي كإطار فعال لحل الأزمة

20.01.20

ندوة برلين حول ليبيا: اتفاق على إنشاء لجنة متابعة لتنفيذ القرارات المتوصل إليها

20.01.20

استمرار الأمطار بغرب البلاد إلى غاية يوم الثلاثاء صباحا